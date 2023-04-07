Кинолог ответил, нужно ли показывать псу, кто тут хозяин

Существует мнение, что собаке нужно показывать, кто здесь хозяин, чтобы она слушалась. Считается, что если человек расслабится, то пёс будет вести себя как захочет. Но на самом деле всё не так. Использование грубой силы и запугивания не помогут установить дружеских отношений с питомцем. Об этом в беседе с РИАМО заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Нужно понимать, что доминировать друг над другом могут лишь представители одного и того же вида, а хозяин и собака принадлежат к разным видам. Собака и человек находятся в отношениях протокооперации: каждый вид получает выгоду от существования рядом друг с другом. Конечно, прежде всего нужно быть надёжным и предсказуемым другом для своего питомца", — отметил он.

Эксперт призвал проявлять нежность и любовь к собаке. По его мнению, выстраивать отношения с животным нужно с помощью понятных правил и поощрения.

Специалист добавил, что человек не воспринимается собакой как более крупный сородич, поэтому пёс не выстраивает с хозяином отношений по той же схеме, что и со "своими". По словам Голубева, питомцы пытаются предугадать, какое их поведение доставляет людям наибольшее удовольствие. Именно поэтому они так охотно могут выполнять команды.

При этом кинолог не советует игнорировать индивидуальность собаки, необходимо учитывать предыдущий опыт в воспитании и дрессировке, чтобы грамотно выстроить взаимоотношения с четвероногим другом. Голубев подчеркнул, что псы не склонны делать человеку плохо сознательно. Зачастую их нежелательные поступки являются результатом неусвоенных рамок поведения. Крик и наказание могут привести к тому, что собака будет опасаться хозяина и потеряет к нему доверие.