Осторожно, злая собака: Топ-5 самых агрессивных пород псов, по мнению кинологов

Некоторые породы имеют склонность к агрессии по природе, в то время как другие собаки могут стать злыми и агрессивными из-за неправильного воспитания. Собрали пять пород, которые могут оказаться той самой пороховой бочкой в вашем доме.

1. Злая собака: американский питбультерьер

Какие собаки самые злые и агрессивные. Фото © Shutterstock

Американский питбультерьер — это порода собак, которая имеет выраженный охранный инстинкт и великолепную силу. Она была изначально выведена для травли крупных животных и поэтому требует к себе правильного подхода. Благодаря своей храбрости и агрессивности питбультерьер отлично подходит для опытных собачников, готовых вкладывать время и энергию в животное. Для подавления агрессии у этих пёселей необходимы длительные прогулки, игры и качественная дрессировка. Правильное воспитание и социализация являются ключевыми факторами для создания у животного дружелюбных отношений с окружающим миром.

2. Ротвейлер: фото породы, особенности характера

Злая собака: порода ротвейлер. Становится агрессивной при неправильном уходе. Фото © Freepik / Wirestock

Ротвейлеров выводили для охраны людей, скота и различных объектов. Порода отличается мощной челюстью — никто не захочет, чтобы его укусила такая собачка. Мало того, эти животные очень смышлёные. Без правильного воспитания и социализации они могут стать опасными не только для чужаков, но и для хозяев. Поэтому, если вы решили завести ротвейлера, уделяйте достаточно внимания его тренировке.

3. Злая собака: немецкая овчарка

Почему собаки становятся злыми и агрессивными? Фото © Shutterstock

Эта порода собак отличается высоким интеллектом и хорошей обучаемостью, что позволяет использовать её в самых разных целях, например в полиции и охране. Однако все эти положительные качества проявляются только при дрессировке. Если овчарками не заниматься должным образом, собаки могут стать обидчивыми и мстительными. Хотя часто это лишь способ выразить своё недовольство или несогласие, а не попытка "наказать" хозяина.

4. Порода собак хаски: особенности характера

Злая собака: какие породы считаются самыми агрессивными. Фото © Freepik / racool-studio

Эти голубоглазые красавчики могут быть очень дружелюбными, если их дрессировать. А когда собака не получает полноценной физической нагрузки или её редко выгуливают, это может вылиться в агрессию. Поэтому необходимо обеспечивать четвероногому другу достаточно движения. Также важно дрессировать хаски, чтобы она не боролась за лидерство в "стае". При правильном уходе эти собаки могут стать отличными компаньонами и няньками для детей, но даже так без присмотра ребёнка с питомцем лучше не оставлять.

5. Агрессивная и злая собака: канарский дог

Топ-5 самых опасных пород собак, которые требуют особого ухода. Фото © Shutterstock

Эта массивная порода собак имеет развитый охранный инстинкт и характеризуется упрямством и своеволием. Дрессировка поможет управлять поведением животного. Однако для этого и сам хозяин должен быть сильным — как физически, так и морально.