Какие комплименты нельзя говорить женщине, если не хотите получить пощёчину

Комплименты — это очень приятно, не поспоришь. Но ведь похвалу тоже нужно выражать с умом. То, что кажется мужчине проявлением любезности, для женщины иногда будет выглядеть как неуважение и хамство. Илья Ахмедов советует брать это парням на заметку и рассказывает о том, какие комплименты нельзя говорить девушке, если не хотите получить пощёчину.

Психолог Илья Ахмедов. Фото предоставлено LIFE

"Ты гораздо умнее и привлекательнее моей бывшей"

Эксперт уверен: сравнение с прошлой партнёршей точно не понравится вашей спутнице. Такой комплимент выставит вас эгоистичным человеком. Подобная фраза — сигнал для девушки, что в случае расставания о ней тоже будут отзываться в негативном ключе.

"Вау, твоя новая причёска гораздо лучше"

Это не лучший способ сделать акцент на новой привлекательной детали в женском портрете. "Вы не делаете комплимент новой стрижке — вы делаете АНТИкомплимент её прошлой причёске", — подмечает психолог Илья Ахмедов. К тому же разряду относятся комплименты по типу: "А в жизни ты красивее, чем на фото". Вряд ли девушка оценит такую любезность.

"Ты очень эрудированная, я таких ещё не встречал"

Какие комплименты девушкам не стоит говорить. Фото © Shutterstock

Интересно, какие же женщины окружали мужчину, чтобы он так отзывался о новой девушке? И потом вряд ли она действительно такой наиумнейший человек, чтобы возвышать её над всеми. Такой комплимент будет похож на лесть.

"В этих джинсах ты выглядишь очень стройно"

Понятно, что вам нравится тело девушки, особенно когда одежда подчёркивает его красоту. Но не стоит превращать это в такой неприятный комплимент. Ваши слова будут расценены так, будто в другой одежде её фигура выглядит не самым лучшим образом. Иногда такое "приятное замечание" расценивается как оскорбление.

На стадии знакомства или первых этапах отношений вообще не стоит разбрасываться комплиментами с сексуальным подтекстом.

Ещё рановато, чтобы выражать свой восторг её телом, талией, грудью и всем остальным. Приберегите комплименты "ты очень сексуально выглядишь", "мне очень нравится твоё тело" до лучших времён Илья Ахмедов Психолог

"Для своих лет ты очень хорошо выглядишь"

Красивые комплименты девушкам: примеры, за которые может влететь. Фото © Shutterstock

Будьте осторожны с упоминанием возраста в своих комплиментах. Девушка не обратит внимания на то, что вы сделали комплимент её сохранившейся внешности, она услышит лишь "для своих лет". Что вы вообще имели в виду, когда говорили это?