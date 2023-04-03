Странные праздники Японии: Как отмечают День железного пениса

Япония всё-таки удивительная страна. Находясь долгое время в изоляции от соседей, она сохранила в себе самобытную культуры и религию, а некоторые её традиции способны шокировать весь остальной мир. Одним из примеров является праздник, уже более 400 лет проводимый в городе Кавасаки, — Канамара-мацури. Его особенность в том, что в честь него проводится фестиваль железных пенисов.

Да, вы не ослышались! Все городские улицы буквально заполняются соответствующей символикой: люди едят сладости определённой формы, наряжаются в костюмы фаллосов, продают различные товары фаллической формы и проносят огромные фигуры пениса по улицам.

История праздника железного пениса

Что такое День железного пениса и какова история праздника. Фото © Wikipedia

Как же зародилась такая необычная традиция? Её истоки начинаются в синтоизме — политеистической японской религии. И версий происхождения праздника существует сразу две. Согласно первой, люди начали поклоняться пенису как символу плодородия. Они верили, что урожайность и деторождение тесно связаны между собой. И чтобы успех был в первом и во втором, бог и богиня должны ежегодно друг с другом встречаться и соединяться ради продолжения жизни на Земле. Чтобы те регулярно совершали этот обряд, люди должны чтить детородный орган бога, которым он оплодотворяет свою супругу.

Вторая легенда не такая скромная. Она рассказывает об истории прекрасной молодой девушки, в которую влюбился злобный демон. Красавица отказала ему в чувствах, тогда из зависти он поселился внутри её вагины, чтобы она не могла иметь детей от другого мужчины. Стоило девушке выйти замуж и возлечь с супругом, как демон откусывал тому пенис. Жертвами монстра стали два её мужа. Не желая той же участи для третьего, девушка обратилась за помощью к кузнецу, и тот сделал для неё пенис из стали. Бес обломал об него все свои зубы, и ему ничего не оставалось, как удалиться.

Как отмечается праздник железного пениса

Ежегодный праздник железного фаллоса в Японии: традиции и верования. Фото © Getty Images / Carl Court

Праздник отмечается целую неделю начиная с первоапрельского воскресенья. От синтоистского храма в городе Кавасаки под громкую музыку огромная толпа начинает своё шествие по городу, неся три святыни, или, как их называю в Японии, микоши. Интересно то, что на святынях располагаются гигантские фаллосы: розовый — самый большой, размером около 2,5 метра, чёрный и телесный уже поменьше. Люди во время этого процесса стараются прикоснуться хотя бы к одному из трёх символов плодородия. По убеждению японцев, это способствует обретению семейного счастья, а также рождению здоровых детей. Помимо шествия других традиционных обрядов у праздника нет. Но все товары вокруг будут исключительно фаллической формы, например свечи, брелоки и т.п. Также популярны сладости в виде члена, тут и там можно встретить как молодых девушек и детей, так и древних старушек с соответствующим леденцом во рту. И никого это совершенно не смущает.

История Дня железного пениса и как его принято отмечать в Японии. Фото © Getty Images / Carl Court

Первоначально считается, что этот праздник был профессиональным днём проституток, тогда они просили у бога защиты от венерических болезней и богатых клиентов. Сейчас же, конечно, Канамара-мацури никакого отношения к проституции не имеет и становится всё более популярен на Западе. Существуют даже специальные туры, позволяющие погрузиться в атмосферу необычного празднества. А все вырученные деньги идут на борьбу с ВИЧ-инфекцией.