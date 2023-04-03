Таролог назвал самые опасные дни апреля, способные разрушить семью, карьеру и здоровье

Чтобы защититься от неудач и ещё чего более серьёзного, всем знакам зодиака стоит вести себя особенно осторожно в эти даты апреля, ведь они неблагоприятные. Напутствия помогут представителям разных стихий уберечь себя от невзгод и заранее распланировать дела, перенеся их на удачные даты второго месяца весны.

Какие неудачные дни в апреле в сфере здоровья

Даты апреля, когда стоит опасаться неудач и бед. Фото © Shutterstock

Проводить серьёзные манипуляции со здоровьем или начинать курс лечения энергопрактик не советуют 7, 13, 18 апреля. Есть вероятность, что именно в эти дни проявится аллергия или случайно будет получена травма, также есть риск неправильно смешать лекарственный раствор.

А вот удачными и благоприятными датами в апреле для того, чтобы поправить здоровье, станут 3, 4, 15, 22–30-е числа. Выздоровление пойдёт быстрее, получится сдать хорошо анализы. Эксперт отмечает, что эти дни также отлично подходят для зачатия.

Календарь неудачных дней: Когда в апреле не стоит ходить в салон красоты

14, 20 и 30 апреля лучше воздержаться от бьюти-услуг, особо сильно изменяющих ваш облик. Будьте осторожны с острыми предметами и новыми средствами, пилингами.

В какой же день апреля лучше записаться на стрижку или покраску волос? Таролог отвечает: заняться собой будет полезно с 3-го по 12-е, 22-го, с 26-го по 27-е и 29-го числа. Также рекомендуется посетить несколько сеансов массажа. Это удачные дни для начала правильного питания, занятий спортом.

Сфера бизнеса и карьеры: Удачные и неудачные дни апреля

Какие самые неудачные и опасные дни в апреле 2023 года? Фото © Shutterstock

Одними из самых неудачных дней в апреле 2023 года для бизнеса станут 16, 19 и 23 апреля. Постарайтесь не проводить важных переговоров и не принимать таких же решений. Также не стоит в указанные дни общаться с потенциальными соискателями. Есть вероятность, что вы потратите на них время впустую и не закроете вакансию.

А вот 3, 4, 25 и 30 апреля дела пойдут как по маслу. Таролог отмечает, что именно в это время лучше всего начинать новое. Например, запускать проекты, менять стратегию, заводить партнёрские отношения.

Семья, отношения и дружба: Самые опасные дни в апреле

Опасных дней для сферы взаимоотношений с другими людьми в апреле будет три. Это 6, 13, 29 апреля. По словам энергопрактика, в эти дни риски конфликтов и ссор на пустом месте невероятно возрастают, поэтому стоит следить за эмоциями и не поддаваться им. Или же вообще ограничить общение в эти дни.

В качестве благоприятных дней для взаимоотношений с окружающими и близкими людьми таролог отмечает даты: 3, 4, 8, 10, 16–19, 23–25, 28 и 30 апреля. В эти дни следует собраться вместе или хотя бы проявить чуть больше инициативы в общении.

Сфера развлечений в апреле: Удачные и неудачные дни

В какие дни апреля нельзя заниматься хобби и ругаться с близкими? Фото © Shutterstock

Таролог и энергопрактик Алисия Артемьева в разговоре с "Вечерней Москвой" отметила 4-е и 10-е числа как неблагоприятные в апреле для хобби и развлечений. Эксперт уверена, в эти дни не получится достичь нужного результата, из-за чего возрастёт желание забросить хобби.