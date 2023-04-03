Киркоров довёл фанатку до экстаза, схватив её за грудь на глазах у толпы

На кадрах видно, что поклонница подбегает к Киркорову, дарит ему цветы и целует, после чего разворачивается к артисту спиной, при этом продолжая держать его ладонь. Затем инициативу буквально в свои руки берёт уже Филипп. Под всеобщий смех он хватает фанатку за грудь, чем заставляет её захохотать и завизжать от восторга.