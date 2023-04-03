Киркоров довёл фанатку до экстаза, схватив её за грудь на глазах у толпы
Филипп Киркоров на концерте в Красноярске схватил поклонницу за грудь
Певец Филипп Киркоров на концерте в Красноярске схватил за грудь одну из поклонниц. Судя по видео, которое опубликовал Super.ru, фанатке жест артиста доставил большую радость.
Филипп Киркоров схватил поклонницу за грудь на концерте в Красноярске. Видео © Telegram / Super.ru
На кадрах видно, что поклонница подбегает к Киркорову, дарит ему цветы и целует, после чего разворачивается к артисту спиной, при этом продолжая держать его ладонь. Затем инициативу буквально в свои руки берёт уже Филипп. Под всеобщий смех он хватает фанатку за грудь, чем заставляет её захохотать и завизжать от восторга.
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Telegram / Super.ru