Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 14:31

Киркоров довёл фанатку до экстаза, схватив её за грудь на глазах у толпы

Филипп Киркоров на концерте в Красноярске схватил поклонницу за грудь

Певец Филипп Киркоров на концерте в Красноярске схватил за грудь одну из поклонниц. Судя по видео, которое опубликовал Super.ru, фанатке жест артиста доставил большую радость.

Филипп Киркоров схватил поклонницу за грудь на концерте в Красноярске. Видео © Telegram / Super.ru

На кадрах видно, что поклонница подбегает к Киркорову, дарит ему цветы и целует, после чего разворачивается к артисту спиной, при этом продолжая держать его ладонь. Затем инициативу буквально в свои руки берёт уже Филипп. Под всеобщий смех он хватает фанатку за грудь, чем заставляет её захохотать и завизжать от восторга.

"Давай до свидания! Мы стали заклятыми…": К кому были обращены эти слова Киркорова и осталась ли маска в шоу

"Давай до свидания! Мы стали заклятыми…": К кому были обращены эти слова Киркорова и осталась ли маска в шоу

Ранее Киркоров заявил, что никогда не считал Тимати певцом. Король российской эстрады очень удивился, услышав пение рэпера на шоу "Маска".

Обложка ©

Telegram / Super.ru

Никита Никонов
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