"Давай до свидания! Мы стали заклятыми…": К кому были обращены эти слова Киркорова и осталась ли маска в шоу

На телеканале НТВ показали 7-й выпуск четвёртого сезона шоу "Маска". Эта программа — русская адаптация известного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer. Сейчас в проекте девять участников. На этот раз в номинацию на выбывание из "Маски" попали Хомяк, Мандрил и Ворон. Кто снял маску вечером 26 марта 2023 года?

Напомним о предыдущих масках, которых уже рассекретили: Дикобразом оказался Вадим Казаченко, под маской Лисёнка скрывалась Яна Рудковская, Шаурмой была очаровательная Евгения Медведева, за маской Феникса пряталась талантливая Виктория Дайнеко, а Пиковой Дамой и любимицей Филиппа Киркорова — певица Жасмин.

Кого в шоу "Маска" спасли зрители в зале 26 марта 2023 года

По правилам "Маски" после выступления каждой из групп участников происходит голосование, в котором определяются номинанты на выбывание. Кандидатами на вылет в седьмом выпуске четвёртого сезона шоу стали Ворон, Мандрил и Хомяк. Зрители в зале приняли непростое решение и дали второй шанс обаятельному Мандрилу, подарив маске 40,9% голосов.

Кого спасли зрители 26 марта в шоу "Маска". Скриншот эфира канала НТВ © Ntv.ru

Кто снял маску 26 марта в седьмом выпуске шоу "Маска"

Голосование жюри, как и всегда, должно было определить, кто из участников останется в проекте, а кто его покинет. В номинации на снятие маски 26 марта оказались двое — Ворон и Хомяк. Как же распределились голоса судей и кто из участников остался в шоу "Маска" ещё на неделю?

Кто скрывается под маской Хомяка? Скриншот эфира канала НТВ © Ntv.ru

Алексей Воробьёв первым свой голос защищал: "Наши голосования становятся всё труднее и труднее…Как выбирать? Эти два персонажа творят волшебство и сказку. <…> Я хочу, чтобы остался Ворон, ну вот так". Следом высказалась певица Валерия — её решением оказалось оставить в шоу "Маска" Хомяка, потому как второго участника, как ей показалось, она уже разгадала. Филипп Киркоров в начале своей речи сказал, что у Ворона настал час расплаты. "Закон бумеранга — давай до свидания — знаешь? Но в твоём случае не работает, ведь мы стали заклятыми… друзьями. Я уверен, что там Тимати". Поэтому оставил в проекте маску Ворона. Регина Тодоренко голосовала, чтобы маску сняли с Ворона. Тимур Родригез сказал, что максимально несправедливо, чтобы участник, попавший первый раз в номинацию, тут же вылетел. Поэтому выбрал спасти Хомяка.

Жюри спасли маску Хомяка в выпуске от 26 марта. Скриншот эфира канала НТВ © Ntv.ru

В итоге жюри проголосовало за спасение Хомяка. В конце выпуска другой участник рассекретил свою личность. Но кто скрывался под маской Ворона и угадали ли звёздные судья, что там был именно Тимати?

Певец Ваня Дмитриенко оказался тем, кто был в маске Ворона. Скриншот эфира канала НТВ © Ntv.ru

К сожалению, жюри даже и близко не оказалось к правильному ответу. Под маской Ворона, которую сняли 26 марта, скрывался певец Ваня Дмитриенко. Но никто не был расстроен, особенно артист, который покинул шоу "Маска". Ваня лишь поблагодарил судей, рассказав, как трудно было притворяться. "Я чертовски рад, что всё это случилось в моей жизни. Спасибо зрителям. Хочу сказать, что это очень тяжёлый путь. У меня же высокий тембр, а мне говорили максимально изменить свой голос. Я не знал, как петь этот невероятный низ, но я его спел. Мне очень приятно, все ваши слова. Иногда я вам не говорил спасибо, потому что я же такой пафосный Ворон, брутальный".