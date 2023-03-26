"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
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26 марта, 11:00

10 пушистых байкеров, фото которых вдохновляют на то, чтобы купить мотоцикл

Все представляют байкеров какими-то угрюмыми мужиками, к которым страшно подойти. Быть может, это и правда, но к мотоциклистами из подборки это точно не относится, ведь милее этих пушистиков нет.

"Новый участник банды "Ночные волки", — SirBobsonDugnutt.

Фото © Reddit / SirBobsonDugnutt

Фото © Reddit / SirBobsonDugnutt

"Банда байкеров терроризирует местных жителей", — DankKoro.

Фото © Reddit / DankKoro

Фото © Reddit / DankKoro

"Крутышка-байкер", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Луи — один из самых крошечных байкеров", — malloryfx.

Фото © Reddit / malloryfx

Фото © Reddit / malloryfx

"Мотоциклетный пёс", — abn1304.

Фото © Reddit / abn1304

Фото © Reddit / abn1304

"Фотография нашего пса в виде иллюстрации крутого байкера", — Noct_98.

Фото © Reddit / Noct_98

Фото © Reddit / Noct_98

"Наш кот заделался в мотоциклисты", — R0osteryo.

Фото © Reddit / R0osteryo

Фото © Reddit / R0osteryo

"Кот-байкер", — Catswithjobs.

Фото © Reddit / Catswithjobs

Фото © Reddit / Catswithjobs

"Осторожно! Собака в мотоцикле", — TheBeardedBiker.

Фото © Reddit / TheBeardedBiker

Фото © Reddit / TheBeardedBiker

"Что ж, у моей мамы появилась собака и мотоцикл с коляской. Вот что получилось, когда мы это всё объединили", — Andydandy84.

Фото © Reddit / Andydandy84

Фото © Reddit / Andydandy84

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / SirBobsonDugnutt, DankKoro

Сергей Трофимов
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