10 пушистых байкеров, фото которых вдохновляют на то, чтобы купить мотоцикл
Все представляют байкеров какими-то угрюмыми мужиками, к которым страшно подойти. Быть может, это и правда, но к мотоциклистами из подборки это точно не относится, ведь милее этих пушистиков нет.
"Новый участник банды "Ночные волки", — SirBobsonDugnutt.
Фото © Reddit / SirBobsonDugnutt
"Банда байкеров терроризирует местных жителей", — DankKoro.
Фото © Reddit / DankKoro
"Крутышка-байкер", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Луи — один из самых крошечных байкеров", — malloryfx.
Фото © Reddit / malloryfx
"Мотоциклетный пёс", — abn1304.
Фото © Reddit / abn1304
"Фотография нашего пса в виде иллюстрации крутого байкера", — Noct_98.
Фото © Reddit / Noct_98
"Наш кот заделался в мотоциклисты", — R0osteryo.
Фото © Reddit / R0osteryo
"Кот-байкер", — Catswithjobs.
Фото © Reddit / Catswithjobs
"Осторожно! Собака в мотоцикле", — TheBeardedBiker.
Фото © Reddit / TheBeardedBiker
"Что ж, у моей мамы появилась собака и мотоцикл с коляской. Вот что получилось, когда мы это всё объединили", — Andydandy84.
Фото © Reddit / Andydandy84
Reddit / SirBobsonDugnutt, DankKoro