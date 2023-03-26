10 пушистых байкеров, фото которых вдохновляют на то, чтобы купить мотоцикл

Все представляют байкеров какими-то угрюмыми мужиками, к которым страшно подойти. Быть может, это и правда, но к мотоциклистами из подборки это точно не относится, ведь милее этих пушистиков нет.