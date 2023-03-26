Вдова Горшка заявила, что сериал "Король и Шут" порочит память музыканта

"Я считаю, что этот сериал порочит его память... Многие, кто дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антогонистом", — написала Ольга Горшенёва в соцсети "ВКонтакте".