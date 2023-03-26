Вдова Горшка заявила, что сериал "Король и Шут" порочит память музыканта
Вдова Михаила Горшенёва оказалась недовольна образом музыканта в сериале "Король и Шут"
Исполнители ролей Ольги и Михаила Горшенёва. Кадр из сериала "Король и Шут", режиссёр — Рустам Мосафир, сценаристы — Дмитрий Лемешев, Рустам Мосафир / Kinopoisk.ru
Вдова Михаила Горшенёва Ольга оказалась недовольна образом музыканта в сериале "Король и Шут". Она заявила, что этот проект порочит память лидера группы.
"Я считаю, что этот сериал порочит его память... Многие, кто дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антогонистом", — написала Ольга Горшенёва в соцсети "ВКонтакте".
По её словам, режиссёру стоило "нырнуть глубже", а не транслировать картину в массы, "основываясь на мнении двух людей".
Отметим, что сериал "Король и Шут" сразу с выхода получил большую популярность и признание зрителей, у картины очень высокий рейтинг.
Лайф напоминает, что премьера сериала "Король и Шут" состоялась 2 марта. Режиссёр Рустам Мосафир рассказал, как нашёл актёров на главные роли.