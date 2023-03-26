"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 10:47

Вдова Горшка заявила, что сериал "Король и Шут" порочит память музыканта

Вдова Михаила Горшенёва оказалась недовольна образом музыканта в сериале "Король и Шут"

<p>Исполнители ролей Ольги и Михаила Горшенёва. Кадр из сериала "Король и Шут", режиссёр — Рустам Мосафир, сценаристы — Дмитрий Лемешев, Рустам Мосафир / <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3906563/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Исполнители ролей Ольги и Михаила Горшенёва. Кадр из сериала "Король и Шут", режиссёр — Рустам Мосафир, сценаристы — Дмитрий Лемешев, Рустам Мосафир / Kinopoisk.ru

Вдова Михаила Горшенёва Ольга оказалась недовольна образом музыканта в сериале "Король и Шут". Она заявила, что этот проект порочит память лидера группы.

"Я считаю, что этот сериал порочит его память... Многие, кто дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антогонистом", — написала Ольга Горшенёва в соцсети "ВКонтакте".

По её словам, режиссёру стоило "нырнуть глубже", а не транслировать картину в массы, "основываясь на мнении двух людей".

Отметим, что сериал "Король и Шут" сразу с выхода получил большую популярность и признание зрителей, у картины очень высокий рейтинг.

После премьеры подняли зарплату: Сыгравший Горшка актёр оказался петербургским дворником

После премьеры подняли зарплату: Сыгравший Горшка актёр оказался петербургским дворником

Лайф напоминает, что премьера сериала "Король и Шут" состоялась 2 марта. Режиссёр Рустам Мосафир рассказал, как нашёл актёров на главные роли.

Никита Осипов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров