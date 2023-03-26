Водонаева нарвалась на хейт после жёсткой критики "некрасивого" Цукерберга и его жены

Телеведущая и блогерша Алёна Водонаева выступила против того, чтобы "некрасивые люди размножались". У себя в телеграм-канале бывшая звезда "Дома-2" прошлась по снимку жены главы компании Meta ("Мета")* Марка Цукерберга, которая держит на груди новорождённую дочь.

"Может, со мной что-то не так, но меня вообще не умиляют такие фотографии. Более того, первое, о чём я думаю с чувством тошноты, — это о сексе двух некрасивых людей, которые размножаются", — поделилась размышлениями 40-летняя Водонаева.

Та самая фотография, из-за которой начало "тошнить" Водонаеву. Фото © Facebook* / Mark Zuсkerberg

Однако многие фолловеры телеведущей тут же забросали её комментариями о том, что некрасивые люди могут приносить обществу больше пользы, чем такие сногсшибательные, как она. Также юзеры напомнили, что вообще красота — это понятие субъективное, поэтому каждый воспринимает её по-своему. Вместе с тем пользователи назвали Водонаеву лицемеркой, так как практически все её подруги не отличаются неземной красотой.

А ранее Водонаева высказалась о первом фото испанского футболиста Жерара Пике с новой девушкой — 23-летней Кларой Чиа Марти. Она назвала его бывшую Шакиру "табуреткой" и заявила, что мужчину характеризует его женщина.