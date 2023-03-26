Папарацци засняли страстный поцелуй Ратаковски и Стайлза на улицах Токио

Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски увидели целующейся с английским певцом Гарри Стайлзом на улицах Токио. Эксклюзивные кадры романтического момента опубликовала британская газета Daily Mail.

Гарри Стайлз и Эмили Ратаковски целуются в Токио. Видео © Twitter / ViralMaterialz

"Гарри Стайлз, похоже, навсегда оставил свой роман с Оливией Уайлд в прошлом, поскольку его видели страстно целующим Эмили Ратаковски на улицах Токио", — говорится в публикации.

Звёздную пару заметили, когда они стояли возле машины под зонтиком. Как отмечает издание, целовались они, совершенно не заботясь о том, что их кто-то может увидеть.