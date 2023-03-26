Звезда Marvel придушил подружку во время конфликта из-за сообщения от другой

Актёр из фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" Джонатан Мейджорс был арестован в Нью-Йорке за нападение на свою девушку. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Всё началось с того, что пара ехала в такси, когда девушка заметила, как актёр переписывается с другой. Она попыталась заглянуть в телефон Мейджорса, но тот разозлился и якобы схватил возлюбленную за руку и ударил её. В этот момент он также "обнял её за шею". Затем девушку высадили в неизвестном месте, и пара провела ночь порознь. На следующее утро, 25 марта, пострадавшая рассказала полиции о произошедшем.

"В субботу утром актёр был арестован по обвинению в удушении, нападении и домогательствах", — подчёркивает издание.

Девушка получила незначительные травмы головы и шеи. В больнице её состояние оценили как стабильное. Полиция сочла, что доказательств против Мейджорса достаточно, поэтому актёра взяли под стражу. Однако после его освободили. Представитель звезды Marvel отрицает обвинения против актёра.

"Он не сделал ничего плохого. Мы с нетерпением ждём возможности очистить его имя (Мейджорса. — Прим. Лайфа) и выяснить это (обстоятельства произошедшего. — Прим. Лайфа)", — сказал представитель.