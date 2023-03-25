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25 марта, 16:01

Гвинет Пэлтроу обвинила в домогательствах пожилого мужчину, которого сбила на лыжном склоне

Американская актриса Гвинет Пэлтроу, представшая перед судом из-за наезда на пожилого лыжника Терри Сандерсона, обвинила его в домогательствах. Речь идёт об инциденте, произошедшем в 2016 году.

В ходе судебного заседания знаменитость отметила, что Сандерсон сам въехал ей в спину, из-за чего они вместе повалились в сугроб. Пэлтроу подчеркнула, что лыжи мужчины "заставили раздвинуться" её ноги. Из-за "странного шороха", который услышала актриса в тот момент, она восприняла случившееся как сексуальное домогательство.

"Это была мгновенная мысль [о домогательстве], которая пришла мне в голову. Был странный звук, я пыталась понять, что происходит. Мой разум работал очень быстро", — приводит слова Пэлтроу TMZ.

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По словам самого Сандерсона, в результате столкновения он получил перелом четырёх рёбер и сотрясение мозга. Ранее Лайф писал, что мужчина потребовал от актрисы 3,1 миллиона долларов.

Обложка ©

Getty Images / Rick Bowmer-Pool

Никита Осипов
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