Гвинет Пэлтроу обвинила в домогательствах пожилого мужчину, которого сбила на лыжном склоне

Американская актриса Гвинет Пэлтроу, представшая перед судом из-за наезда на пожилого лыжника Терри Сандерсона, обвинила его в домогательствах. Речь идёт об инциденте, произошедшем в 2016 году.

В ходе судебного заседания знаменитость отметила, что Сандерсон сам въехал ей в спину, из-за чего они вместе повалились в сугроб. Пэлтроу подчеркнула, что лыжи мужчины "заставили раздвинуться" её ноги. Из-за "странного шороха", который услышала актриса в тот момент, она восприняла случившееся как сексуальное домогательство.

"Это была мгновенная мысль [о домогательстве], которая пришла мне в голову. Был странный звук, я пыталась понять, что происходит. Мой разум работал очень быстро", — приводит слова Пэлтроу TMZ.