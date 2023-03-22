Убийцы рэпера XXXTentacion получили пожизненные сроки

Как пишет The Guardian, Майкл Боутрайт, Дедрик Уильямс и Трейвон Ньюсом получили пожизненные сроки. Они были признаны виновными в вооружённом ограблении, повлёкшем убийство. Вскоре приговор вступит в силу. Есть ещё четвёртый подозреваемый, который в 2022 году признал себя виновным в убийстве второй степени и дал показания против других преступников. По его словам, он пытался отговорить этих людей от совершения ограбления.