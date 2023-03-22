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21 марта, 23:37

Убийцы рэпера XXXTentacion получили пожизненные сроки

В Америке суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, которые во время ограбления застрелили рэпера XXXTentacion.

Как пишет The Guardian, Майкл Боутрайт, Дедрик Уильямс и Трейвон Ньюсом получили пожизненные сроки. Они были признаны виновными в вооружённом ограблении, повлёкшем убийство. Вскоре приговор вступит в силу. Есть ещё четвёртый подозреваемый, который в 2022 году признал себя виновным в убийстве второй степени и дал показания против других преступников. По его словам, он пытался отговорить этих людей от совершения ограбления.

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Рэпера Takeoff из трио Migos застрелили во время игры в кости в Хьюстоне

Лайф ранее писал, что 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion, ранили в июне 2018 года, когда он садился в свой автомобиль. Подозреваемые выхватили у него сумку Louis Vuitton, сели во внедорожник и уехали. От полученного ранения рэпер умер в больнице.

Обложка ©

AP / TASS

Анатолий Симоненко
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