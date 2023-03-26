Живот уже не скрыть: Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк скоро впервые станут родителями

Британский актёр, звезда поттерианы Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк впервые станут родителями, пишет Daily Mail.

В минувшую пятницу, 24 марта, папарацци заметили Дэниела и Эрин на прогулке по Нью-Йорку. Внимание таблоидов привлёк внешний вид девушки 33-летнего Рэдклиффа. Она была одета в клетчатое пальто поверх чёрной толстовки, через которую выпирал достаточно большой округлившийся живот. Сама пара официально не подтверждала скорое появление первенца в семье, но внешний вид 38-летней избранницы звезды фильмов о "Гарри Поттере" говорит сам за себя.

Папарацци заметили парочку на прогулке по Нью-Йорку 24 марта. Фото © Twitter / abplive

Рэдклифф и Дарк начали встречаться в 2012 году после знакомства на съёмках биографической драмы "Убей своих любимых", в которой Рэдклифф сыграл поэта Аллена Гинзберга. Долгое время пара держала в секрете отношения, так как оба весьма сдержаны в рассказах о личной жизни.