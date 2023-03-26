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26 марта, 09:18

Живот уже не скрыть: Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк скоро впервые станут родителями

Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк скоро впервые станут родителями

<p>Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/banderaphl/status/1639902506720567305/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">banderaphl</a></p>

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк. Обложка © Twitter / banderaphl

Британский актёр, звезда поттерианы Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк впервые станут родителями, пишет Daily Mail.

В минувшую пятницу, 24 марта, папарацци заметили Дэниела и Эрин на прогулке по Нью-Йорку. Внимание таблоидов привлёк внешний вид девушки 33-летнего Рэдклиффа. Она была одета в клетчатое пальто поверх чёрной толстовки, через которую выпирал достаточно большой округлившийся живот. Сама пара официально не подтверждала скорое появление первенца в семье, но внешний вид 38-летней избранницы звезды фильмов о "Гарри Поттере" говорит сам за себя.

Папарацци заметили парочку на прогулке по Нью-Йорку 24 марта. Фото © Twitter / abplive

Папарацци заметили парочку на прогулке по Нью-Йорку 24 марта. Фото © Twitter / abplive

Рэдклифф и Дарк начали встречаться в 2012 году после знакомства на съёмках биографической драмы "Убей своих любимых", в которой Рэдклифф сыграл поэта Аллена Гинзберга. Долгое время пара держала в секрете отношения, так как оба весьма сдержаны в рассказах о личной жизни.

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Наталья Исакова
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