Брутян показала огромный живот, чтобы все знали — ребёнок от Прилучного родится совсем скоро

Прилучный наконец нашёл свою истинную любовь. Наверное, так актёр и думал, когда делал Брутян предложение уже через три дня после начала отношений. Совсем скоро Павел и Зепюр станут родителями.

Свою беременность новая супруга — актриса с армянскими корнями Зепюр Брутян — подтвердила в феврале, но только сегодня в социальных сетях выложила "беременное" фото назло всем завистникам.

Зепюр впервые показала свою беременность. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan / juliawhitephoto

"В ожидании чуда. Так интересно наблюдать за собой, за своими ощущениями... Пожалуй, это самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина!" — написала под фото актриса сериалов "Последний аксель" и "Предпоследняя инстанция".

"Красивая 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 Я представляю, какой будет ребёнок 🔥 🔥 🔥". Поклонники поддержали девушку в комментариях, желая ей и её мужу счастья, но и недоброжелателей было немало. Видимо, набежали фанаты Агаты Муцениеце и Мирославы Карпович. "Как говорит мой муж: "Я таких подарков никому не делал, кроме тебя" 😁😂", "Зачем выставлять всё напоказ? Люди разные, могут сглазить. Забеременеть — это одно, а выносить и родить — это другое".

Зепюр и Павел активно готовятся стать родителями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan / juliawhitephoto

Напомним, что это не первый ребёнок у Прилучного. Сначала Павел девять лет состоял в браке с Агатой Муцениеце. Актриса родила ему сына и дочку. Но дети не уберегли пару от расставания со скандалом. После этих отношений Прилучный прослыл абьюзером и потерял немалую долю фанатов. Причиной развода называли "папину дочку" Карпович, хотя данный факт дружно отрицала вся троица. Отношения с Мирославой тоже не сложились и закончились как-то внезапно и непонятно. Оба так и не рассказали почему.