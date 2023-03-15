Стало известно, когда шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" вернётся в эфир

Шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" ушло в запланированный отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала НТВ.

Ранее поклонники забили тревогу после того, как не увидели передачу в телепрограмме. Как пояснили на НТВ, она вернётся в эфир в мае с новыми "звёздными секретами".

"Ежегодно шоу уходит в запланированный отпуск, в этом году оно ушло раньше, но и вернётся в эфир НТВ с новыми звёздными секретами уже в мае, а не в сентябре, как это было в предыдущие годы", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу НТВ.