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15 марта, 15:34

Стало известно, когда шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" вернётся в эфир

В пресс-службе НТВ сообщили, что шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" ушло в отпуск

Шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" ушло в запланированный отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала НТВ.

Ранее поклонники забили тревогу после того, как не увидели передачу в телепрограмме. Как пояснили на НТВ, она вернётся в эфир в мае с новыми "звёздными секретами".

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"Ежегодно шоу уходит в запланированный отпуск, в этом году оно ушло раньше, но и вернётся в эфир НТВ с новыми звёздными секретами уже в мае, а не в сентябре, как это было в предыдущие годы", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу НТВ.

Ранее сама Лера Кудрявцева ответила на сообщения о закрытии шоу "Секрет на миллион". По словам телеведущей, за семь лет в эфир вышло 247 программ и выйдет ещё минимум столько же.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Никита Никонов
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