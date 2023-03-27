Киркоров заявил, что никогда не считал Тимати певцом

Российский певец Филипп Киркоров предположил, что в костюме Ворона в шоу "Маска" на НТВ выступал Тимати. Размышляя об этом вслух, он признался, что никогда не считал рэпера певцом.

"Почему ты скрывал столько времени, что ты умеешь петь? Вот эта твоя рэповая история — благодаря ей ты стал большой звездой. Я его никогда за певца не считал, а это потрясающий вокалист", — сказал Киркоров.

Его предположение поддержал певец Алексей Воробьёв. Однако в результате выяснилось, что под маской Ворона скрывался 17-летний исполнитель Ваня Дмитриенко. Как пишет "Газета.ru", певец намеренно изменил свой голос и брал ноты ниже привычного вокала. Также решался вопрос о выбывании Мандрила и Хомяка, но зрители проголосовали за спасение последнего.