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22 марта, 15:00

"Всё болит": Еле стоящий на ногах Киркоров рассказал о самочувствии после пластики живота

Хирург Хайдаров показал, как Киркоров еле ходит после операции по пластике пресса

Накануне стало известно, что король российской эстрады Филипп Киркоров в погоне за молодым телом решился на очередную операцию: теперь певец может похвалиться кубиками на прессе. Помог воплотить желаемое звёздный хирург Тимур Хайдаров, который поделился кадрами, где исполнитель с трудом ходит после операции.

Филипп Киркоров едва передвигается после очередной пластической операции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr.timur_khidarov

Видео было опубликовано после многочисленных вопросов о самочувствии певца, адресованных хирургу. Дело в том, что данное хирургическое вмешательство не скрывалось. Так, пару дней назад Хайдаров опубликовал видео, на котором Киркоров сообщает о том, что 19 марта "начинается вторая часть нашего Марлезонского балета". Поклонники сразу поняли, что речь идёт об очередной операции. Поп-король подчеркнул, что "предела красоты не бывает".

На свежих опубликованных кадрах видно, как Киркоров еле передвигается после операции по коррекции фигуры. Он признаётся, что сегодня — третий день после операции, "самый тяжёлый и критический". По его словам, "всё болит, но искусство требует жертв".

И 6 кубиков пресса: Как Киркоров с помощью пластики создаёт себе тело 18-летнего парня

И 6 кубиков пресса: Как Киркоров с помощью пластики создаёт себе тело 18-летнего парня

Ранее Лайф уже писал, что фанаты короля отечественной поп-музыки испугались за своего кумира, который после подтяжки лица за миллион рублей изменился до неузнаваемости. Многие поклонники не сразу узнали похудевшего и помолодевшего артиста и даже признались, что исполнитель стал похож на Тимати, Стаса Михайлова и даже Кена. Кстати, сам пластический хирург Киркорова раскрыл детали невероятного преображения певца.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr.timur_khidarov

Оксана Попова
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