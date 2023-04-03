Певица Шакира покинула Барселону, оставив экс-супругу Пике сообщение

Певица Шакира, бывшая жена футболиста Жерара Пике, навсегда уехала из Барселоны. Перед этим она написала в соцсетях сообщение, в котором передала всё, что чувствует на момент отъезда.

"Сегодня мы начинаем новую главу в поисках нашего счастья. Спасибо Барселоне — городу, в котором я поняла, что дружба длится дольше, чем любовь", — отметила артистка.