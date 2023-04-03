Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 14:33

Певица Шакира покинула Барселону, оставив экс-супругу Пике сообщение

<p>Шакира. Фото © Getty Images / Vittorio Zunino Celotto</p>

Шакира. Фото © Getty Images / Vittorio Zunino Celotto

Певица Шакира, бывшая жена футболиста Жерара Пике, навсегда уехала из Барселоны. Перед этим она написала в соцсетях сообщение, в котором передала всё, что чувствует на момент отъезда.

"Сегодня мы начинаем новую главу в поисках нашего счастья. Спасибо Барселоне — городу, в котором я поняла, что дружба длится дольше, чем любовь", — отметила артистка.

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Шакира навсегда переезжает со своими двумя сыновьями в Майами, штат Флорида. О своём решении артистка сообщила друзьям и близким на днях. Плохое здоровье её 91-летнего отца стало основной причиной, по которой певица отказалась от планов переехать в Майами ещё в начале года — сразу после подписания соглашения с Пике об опеке над детьми.

Ирина Фальке
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