Шакира уезжает подальше от Пике и увозит детей

Певица Шакира, которая ранее развелась с испанским футболистом Жераром Пике, в скором времени переедет с сыновьями из Барселоны в Майами. Испанские СМИ пишут, что артистка уже сообщила об этом друзьям и близким, а также врачам, которые ухаживают за её престарелыми родителями. Недавно мама Шакиры была госпитализирована с тромбом, а плохое здоровье её 91-летнего отца и стало основной причиной, по которой певица отказалась от планов переехать в Майами ещё в начале года — сразу после подписания соглашения с Пике об опеке над детьми.