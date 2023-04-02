Шакира уезжает подальше от Пике и увозит детей
Шакира переезжает из Барселоны в Майами вместе с детьми
Певица Шакира, которая ранее развелась с испанским футболистом Жераром Пике, в скором времени переедет с сыновьями из Барселоны в Майами. Испанские СМИ пишут, что артистка уже сообщила об этом друзьям и близким, а также врачам, которые ухаживают за её престарелыми родителями. Недавно мама Шакиры была госпитализирована с тромбом, а плохое здоровье её 91-летнего отца и стало основной причиной, по которой певица отказалась от планов переехать в Майами ещё в начале года — сразу после подписания соглашения с Пике об опеке над детьми.
Именно желание колумбийской исполнительницы перевезти сыновей в США было главным препятствием в судебном разбирательстве. В итоге в рамках соглашения Пике будет проводить с детьми каникулы, а Шакира может навсегда покинуть Испанию. В Майами, где ранее уже жила артистка, у неё есть особняк стоимостью 17 миллионов долларов.
При этом в СМИ также появилась информация о некоем таинственном мужчине из Майами, с которым 46-летняя певица якобы общается уже несколько месяцев. Однако представители Шакиры опровергли эти сообщения.
Ранее Пике официально представил 23-летнюю возлюбленную, связь с которой стала причиной его расставания с Шакирой. Спортсмен опубликовал фото с Кларой Чиа Марти, и за десять часов снимок набрал больше двух с половиной миллионов лайков и 434 тысячи комментариев.
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