Власти Новосибирска отказались отменить концерт Киркорова из-за "сатанизма и содомии"

В Новосибирске прошёл митинг против запланированного на 5 апреля концерта Филиппа Киркорова, которого обвинили в сатанизме и попрании традиционных ценностей. Но власти города не увидели оснований для отмены мероприятия.

В Новосибирске жители выступили за отмену концерта Филиппа Киркорова. Фото © VK / "Новости Новосибирска сегодня"

В Новосибирске жители выступили за отмену концерта Филиппа Киркорова. Фото © VK / Медиастанция

В парке возле местного театра "Глобус" собрались около двадцати человек. Они назвали певца "диверсантом в области культуры и разрушителем Отечества", а также призвали власти "прогнать Киркорова" ради сохранения семейных ценностей и укрепления суверенитета страны. Однако в мэрии заявили, что официальных жалоб на артиста не поступало, а сами они "сатанизма и содомии" у Киркорова не заметили.