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3 апреля, 15:16

Власти Новосибирска отказались отменить концерт Киркорова из-за "сатанизма и содомии"

Власти Новосибирска отказались отменить концерт Киркорова по требованию жителей

<p>Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В Новосибирске прошёл митинг против запланированного на 5 апреля концерта Филиппа Киркорова, которого обвинили в сатанизме и попрании традиционных ценностей. Но власти города не увидели оснований для отмены мероприятия.

В Новосибирске жители выступили за отмену концерта Филиппа Киркорова. Фото © VK / "Новости Новосибирска сегодня"

В Новосибирске жители выступили за отмену концерта Филиппа Киркорова. Фото © VK / "Новости Новосибирска сегодня"

В Новосибирске жители выступили за отмену концерта Филиппа Киркорова. Фото © VK / Медиастанция

В Новосибирске жители выступили за отмену концерта Филиппа Киркорова. Фото © VK / Медиастанция

В парке возле местного театра "Глобус" собрались около двадцати человек. Они назвали певца "диверсантом в области культуры и разрушителем Отечества", а также призвали власти "прогнать Киркорова" ради сохранения семейных ценностей и укрепления суверенитета страны. Однако в мэрии заявили, что официальных жалоб на артиста не поступало, а сами они "сатанизма и содомии" у Киркорова не заметили.

"Мы этим вопросом не занимаемся, у меня никаких официальных писем и документов нет. С нашей стороны реакции быть не может, это общественная инициатива, каждый имеет право на свою точку зрения. У нас никаких вводных по поводу как бы прекрасного исполнителя нет",сказала глава Департамента культуры города Анна Терешкова в беседе с изданием "Подъём".

Киркоров довёл фанатку до экстаза, схватив её за грудь на глазах у толпы

Киркоров довёл фанатку до экстаза, схватив её за грудь на глазах у толпы

Ранее Киркоров выиграл суд у православных активистов из-за скандала с танцами на кресте. Последние расценили действия артиста как богохульство и потребовали взыскать с певца один миллион рублей, но позже снизили требования до извинений и одного символического рубля.

Татьяна Миссуми
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