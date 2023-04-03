Власти Новосибирска отказались отменить концерт Киркорова из-за "сатанизма и содомии"
Власти Новосибирска отказались отменить концерт Киркорова по требованию жителей
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
В Новосибирске прошёл митинг против запланированного на 5 апреля концерта Филиппа Киркорова, которого обвинили в сатанизме и попрании традиционных ценностей. Но власти города не увидели оснований для отмены мероприятия.
В Новосибирске жители выступили за отмену концерта Филиппа Киркорова. Фото © VK / "Новости Новосибирска сегодня"
В Новосибирске жители выступили за отмену концерта Филиппа Киркорова. Фото © VK / Медиастанция
В парке возле местного театра "Глобус" собрались около двадцати человек. Они назвали певца "диверсантом в области культуры и разрушителем Отечества", а также призвали власти "прогнать Киркорова" ради сохранения семейных ценностей и укрепления суверенитета страны. Однако в мэрии заявили, что официальных жалоб на артиста не поступало, а сами они "сатанизма и содомии" у Киркорова не заметили.
"Мы этим вопросом не занимаемся, у меня никаких официальных писем и документов нет. С нашей стороны реакции быть не может, это общественная инициатива, каждый имеет право на свою точку зрения. У нас никаких вводных по поводу как бы прекрасного исполнителя нет", — сказала глава Департамента культуры города Анна Терешкова в беседе с изданием "Подъём".
Ранее Киркоров выиграл суд у православных активистов из-за скандала с танцами на кресте. Последние расценили действия артиста как богохульство и потребовали взыскать с певца один миллион рублей, но позже снизили требования до извинений и одного символического рубля.