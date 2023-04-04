Бабушка Shaman ответила хейтерам внука

Бабушка и дедушка певца Shaman (Ярослава Дронова) рассказали, как снимался клип "Моя Россия", премьера которого была приурочена ко Дню защитника Отечества. В этом клипе популярный исполнитель показал пятиэтажку в родном Новомосковске Тульской области, где он провёл свои детские годы, познакомил поклонников со своими родными, которые встретили его за накрытым столом. Причём сам Ярослав в доме своего детства оказался как будто неожиданно для своих родственников — бабушка даже прослезилась, увидев внука.

Некоторые пользователи соцсетей сочли, что всё показанное в клипе — постановка: мол, и квартиру специально выбрали "среднестатистическую", да и "родственники" — наверняка нанятые артисты. Но родные Shaman уверяют: всё было взаправду.

В тот день их предупредили, что приедет группа с телевидения — якобы заснять грамоты и награды, которые будущая звезда получала ещё на заре своей карьеры, а бабушка и дедушка всё это бережно сохранили. Каково же было удивление родни, когда в дверь вошёл сам Ярослав Дронов.







"Сидим, разговариваем, нас отвлекают. И потом, по-моему, спиной сидела и смотрю, голос в дверях. В комнате, где жил Ярослав всё время. Смотрю, его голос: "Не ждали?" Я повернулась, и мне сразу стало плохо. Конечно, я не знаю, сколько я рыдала", — рассказала Галина Михайловна журналистам 5-tv.ru.

По словам бабушки Shaman, семье было немного неловко из-за того, что в клипе всё показали как есть — "хрущёвку, бог знает какую", без изысков и ремонта.

"Я говорю Ярославу: "Почему на всю страну это показывать?" — "Я хочу увековечить память о вас". А у меня как раз день рождения был, мне 75 лет", — поделилась пенсионерка.