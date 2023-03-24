"Фанатизм разный бывает": Shaman хлёстко ответил Галкину на шутки про песню "Встанем"
Shaman объяснил "фанатизмом" оскорбительные слова Галкина о песне "Встанем"
Shaman (Ярослав Дронов). Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Российский певец Ярослав Дронов, известный под именем Shaman, не стал опускаться до уровня юмориста Максима Галкина*, назвавшего его конъюнктурщиком за песню "Встанем". Музыкант иронично заметил, что рад такому вниманию к своему творчеству.
"Такое внимание к моему творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным. И каждый реагирует на него по-своему. Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает", — сказал Shaman в беседе с ИА Regnum.
Напомним, Галкин на очередном заграничном концерте посмеялся над песней российского певца Shaman "Встанем". Он сказал, что это "абсолютная конъюнктура" и якобы в Гааге музыканту придётся петь: "Сядем!"
*Признан иностранным агентом.