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24 марта, 10:46

"Фанатизм разный бывает": Shaman хлёстко ответил Галкину на шутки про песню "Встанем"

Shaman объяснил "фанатизмом" оскорбительные слова Галкина о песне "Встанем"

<p>Shaman (Ярослав Дронов). Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров</p>

Shaman (Ярослав Дронов). Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Российский певец Ярослав Дронов, известный под именем Shaman, не стал опускаться до уровня юмориста Максима Галкина*, назвавшего его конъюнктурщиком за песню "Встанем". Музыкант иронично заметил, что рад такому вниманию к своему творчеству.

"Такое внимание к моему творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным. И каждый реагирует на него по-своему. Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает", — сказал Shaman в беседе с ИА Regnum.

Галкин на концерте в США высмеял Долину, Бабкину и Газманова, назвав их "кооперативом "Судорога"

Галкин на концерте в США высмеял Долину, Бабкину и Газманова, назвав их "кооперативом "Судорога"

Напомним, Галкин на очередном заграничном концерте посмеялся над песней российского певца Shaman "Встанем". Он сказал, что это "абсолютная конъюнктура" и якобы в Гааге музыканту придётся петь: "Сядем!"

*Признан иностранным агентом.

Татьяна Миссуми
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