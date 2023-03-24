"Фанатизм разный бывает": Shaman хлёстко ответил Галкину на шутки про песню "Встанем"

Российский певец Ярослав Дронов, известный под именем Shaman, не стал опускаться до уровня юмориста Максима Галкина*, назвавшего его конъюнктурщиком за песню "Встанем". Музыкант иронично заметил, что рад такому вниманию к своему творчеству.

"Такое внимание к моему творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным. И каждый реагирует на него по-своему. Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает", — сказал Shaman в беседе с ИА Regnum.