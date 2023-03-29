5 самых энергосберегающих пород котиков, которым не лень только есть и спать

Коты вообще известны своей любовью к отдыху. Мы уходим на работу — они спят. Приходим — они проснутся, чтобы нас поприветствовать, и… опять ложатся отдохнуть. Но есть среди пушистиков и такие породы, которые, скорее всего, на вас даже внимания обращать не будут: подремать для них всегда намного интереснее.

5. Порода спокойных кошек — рэгдолл

Порода кошек рэгдолл: фотография и особенности характера. Фото © Flickr / WJ van den Eijkhof

Рэгдоллы — это коты величественной красоты и спокойного характера. Они никогда не будут требовать много внимания, но обожают, когда их балуют и ласкают. Эти усатые не очень активные, их любимое занятие — понежиться на руках у хозяина. Ухаживать за рэгдоллом легко, шерсть не линяет сильно, поэтому они не доставляют особых хлопот. Котейки очень умны и легко обучаются, но не любят одиночества. Если вы уйдёте из дома на несколько часов, не удивляйтесь, когда обнаружите любимца у двери, ждущего вашего возвращения.

4. Ленивая и спокойная порода кошек — британская короткошёрстная

Британские короткошёрстные кошки: фотография и особенности характера. Фото © Freepik

Одна из самых популярных пород кошек в мире — британская короткошёрстная, таких часто называют "живыми плюшевыми мишками". Характер у этих пушистиков почти идеальный: они активные, но не шумные, ласковые, но не прилипчивые, умные, но не слишком любопытные. Британские короткошёрстные кошки легко ладят с другими домашними животными и детьми. Кроме того, являются нетребовательными компаньонами, которые предпочитают лежать на диване, а не бегать по дому. Короткая шерсть почти не требует ухода, разве что вычесать питомца раз в неделю.

3. Порода уравновешенных кошек — экзотическая короткошёрстная

Порода экзотическая короткошёрстная: фотография и особенности характера. Фото © Flickr / Bryant Wong

Экзотическая короткошёрстная — порода, которая была выведена для тех, кто хотел бы завести персидского кота, но не готов тратить много времени на уход за длинной шерстью. Эти питомцы спокойные, послушные и любопытные. Но немного более активны, чем их длинношёрстные собратья. Жить с экзотами — настоящее удовольствие. Они не прочь поиграть в "погоню за мячом" и немного повеселиться. Но, если у вас нет на это сил, усатики с таким же удовольствием присоединятся к вам на диване.

2. Порода спокойных кошек — персидская

Персидская порода кошек: фотография и особенности характера. Фото © Flickr / allen watkin

Персидская — это одна из самых популярных пород кошек в мире. Они очень спокойные, уравновешенные и не требуют много внимания от хозяев. Любят понежиться на диване, пока их глядят. Правда, пушистиков могут испугать громкие звуки или шумные дети. Уход за персами требует некоторых усилий, так как их длинная шерсть нуждается в постоянном уходе. Однако, если вы готовы уделить время и заботу своей кошке, усатики станут прекрасными компаньонами и любимцами в вашей семье.

1. Самая ленивая порода котеек — рагамаффин

Порода рагамаффин: фотография и особенности характера. Фото © Shutterstock

Рагамаффины обладают прекрасным характером. Они очень любят понежиться на руках у хозяев, обожают, когда их балуют. Эти котейки крайне дружелюбны, но ленивы до безобразия. Могут лежать на месте и бездельничать целыми днями, но всё же радостно поприветствуют владельцев, когда те вернутся домой. Если вы часто уходите на продолжительное время, подумайте о том, чтобы завести второе домашнее животное, которое станет компанией вашему рагамаффину, иначе стресс любимцу обеспечен.