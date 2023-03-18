6 пород самых глупых котеек, которые очаровательны в своей наивности

Кошки — чрезвычайно сообразительные существа. Каждая порода обладает своим неповторимым и уникальным характером. Классификация животных на "глупые" и "умные" условная и, как правило, основывается на мнениях хозяев домашних питомцев. Однако существует несколько критериев, по которым принято судить об интеллекте животного.

Персидская

Порода персидская: милые, но ленивые, не любят заниматься чем-то серьёзным. Фото © Shutterstock

Первая порода списка — персидская. Эти котики известны своей длинной шерстью и милым характером. Однако, когда дело доходит до обучения, персы не проявляют особого энтузиазма. Это можно объяснить тем, что усатые склонны к лени и не любят заниматься чем-то серьёзным.

Экзотическая короткошёрстная

Порода экзотическая короткошёрстная: милые и ласковые, но не слишком сообразительные. Фото © Shutterstock

Ещё одна порода, не особо умная, — экзотическая короткошёрстная. Является помесью персидской и американской короткошёрстной, поэтому экзоты наследуют их не самые выдающиеся умственные способности. Конечно, эти кошки милые и ласковые, но не слишком сообразительные.

Американская короткошёрстная

Американская короткошёрстная: дружелюбная и лояльная порода, но её сложно обучить сложным командам. Фото © Shutterstock

Американская короткошёрстная порода кошек известна своими квадратными мордочками и густой шерстью. Могут быть дружелюбными и активными, но их практически невозможно обучить сложным командам. Это в основном связано с тем, что пушистики склонны к развлечениям и не любят напрягать мозги, запоминая странные команды от человека.

Девон-рекс

Порода девон-рекс: милый внешний вид, любопытны и независимы, но не слишком сообразительны. Фото © Shutterstock

Девон-рекс — порода кошек, выделяющаяся своими большими ушами и выразительными глазами. Несмотря на свой милый внешний вид, мурчалок тоже можно отнести к глупым. Эти кошки любопытны и независимы, но не станут на радость хозяину обучаться разным командам.

Курильский бобтейл

Порода курильский бобтейл: лояльная и дружелюбная, но не особо умная. Фото © Shutterstock

Курильский бобтейл — порода кошек с коротким хвостом и крупной мордочкой. Они могут быть до невозможности нежными и привязанными к человеку, дружелюбными и преданными. Но особыми умственными способностями не отличаются. Не любят курильские бобтейлы быть прилежными учениками — часто отвлекаются на игры в процессе дрессировки.

Рэгдолл

Порода рэгдолл: добрые и ласковые кошки, но не любят обучаться сложным командам и общаются с хозяевами скудно. Фото © Shutterstock

Наконец, Рэгдолл — порода кошек с короткими лапами и большими глазами. Могут быть добрыми и ласковыми, но не особо умными. Эти пушистики не любят обучаться сложным командам и общаются с хозяевами весьма сдержанно.