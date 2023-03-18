6 вещей в наших домах, на которые мы не обращаем внимания, а гости хотят убежать, видя такое

Все мы любим приглашать гостей в свой дом. Вот только, наводя чистоту перед их приходом, не всегда обращаем внимание на некоторые мелочи. Мы их не замечаем или привыкли. Но именно они могут вызывать у людей негативные эмоции и желание скорее уйти. В этой статье мы расскажем о таких вещах, которые лучше бы тоже проверить перед гостями.

1. Грязные окна

Кажется, что грязь на окнах не так заметна. Но это до первых солнечных лучей. Гости могут увидеть грязные следы на стекле и брезгливо поморщить нос или подумать о хозяине плохо. Чтобы избежать этого, стоит регулярно мыть окна и следить за их чистотой. Кроме того, можно воспользоваться услугами профессиональных клинеров, чтобы убедиться, что стёкла выглядят максимально чисто и привлекательно.

6 деталей, которые могут повредить впечатление гостей о вашем доме. Фото © Shutterstock

2. Запах в доме

Запахи в доме могут быть разными — от приятных ароматов до неприятной вони. Часто мы привыкаем и не замечаем их. А вот гости, особенно если пришли впервые, могут ощутить неприятный запах и захотеть уйти. Чтобы избежать этого, стоит проветривать квартиру и использовать ароматические свечи или диффузоры. Можно также использовать натуральные ароматы, например свежеиспечённые печеньки или свежие цветы, чтобы создать приятную атмосферу.

3. Грязные полотенца

Гости могут использовать полотенца в вашем доме, чтобы вытереть руки, и, если они грязные, это вызовет неприятные эмоции. Чтобы не опростоволоситься, стоит регулярно их менять и следить за чистотой. Кроме того, можно приобрести специальные с антибактериальным покрытием или предлагать бумажные.

Какие ошибки в уборке могут негативно повлиять на впечатление гостей. Фото © Shutterstock

4. Старые и изношенные предметы мебели

Старые и изношенные предметы мебели могут создавать впечатление, что в доме не уделяют достаточно внимания интерьеру. Гости подумают, что хозяева не заботятся о своей жизни и комфорте. Чтобы избежать этого, стоит периодически обновлять мебель и следить за её состоянием. Можно также использовать декоративные элементы, чтобы создавать уютную и привлекательную атмосферу в квартире.

Какие мелочи в интерьере убивают уют и красоту. Фото © Shutterstock

5. Липкий обеденный стол

Обеденный стол, покрытый слоем липкой грязи и жира, может вызвать отвращение у гостей и побудить тех поскорее уйти. Да и самим разве приятно быть такими грязнулями? Регулярно протирайте стол и следите за его чистотой. Кроме того, можно использовать скатерть или столовые приборы из натуральных материалов, чтобы и от грязи защититься, и приятную атмосферу создать.

6. Пыль и грязь на поверхностях

Пыль и грязь на поверхностях создадут впечатление, что в доме не убираются достаточно часто. Гости косо посмотрят на хозяев и точно сделают замечание. Как можно жить в такой обстановке? Следует заботиться о здоровье и комфорте, регулярно убираться в доме и следить за чистотой поверхностей.