Изменившийся до неузнаваемости актёр "Содержанок" подделал документы ради бегства из России

Актёр Александр Кузнецов, известный по ролям в популярном российском сериале "Содержанки", фильме "Фантастические твари. Тайны Дамблдора" и "Сердце Пармы", подделал документы ради бегства из России. Об этом он рассказал в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю*.

В интервью артист признался, что впервые он уехал из России в прошлом году — в марте. Затем он вернулся на родину и вскоре вновь решил отправиться за границу, но в этот раз столкнулся с "трудностями": для того чтобы уехать, он подделал документы.

"Я уехал в начале марта, потом вернулся, чтобы доделать начатые фильмы. Потом опять уехал. Потом вернулся, чтобы восстановить личные документы. Затем началась мобилизация, и я окончательно уехал. Подделал документ, что снимаюсь у Сарика Андреасяна в "Манюне" в Армении. Мол, играю какого-то Ивана. Я подготовил бумажку с левой печатью", — сказал Кузнецов.

Однако при пересечении границы ему также отказали: в аэропорту он узнал, что ему пришла повестка. Актёр в разговоре с пограничниками заявил, что не может проходить службу по состоянию здоровья: якобы он имеет белый билет, зрение минус семь, тремор рук и прочее. К тому же на руках у него была поддельная справка от режиссёра.

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