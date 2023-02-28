Арестович сбежал с Украины ради Италии
Арестович покинул Украину и уехал в Италию
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович улетел в Италию, несмотря на военное положение в стране и запрет на выезд для мужчин. Об этом сообщает издание Afisha.it.
По словам украинского политика, он прибыл в Рим с деловым визитом. В столице Италии Арестович планирует встретиться с украинскими предпринимателями и проукраинскими лоббистами. Кроме того, в беседе с изданием Арестович прокомментировал помощь, которую Италия в настоящее время оказывает Украине, назвав итальянскую поддержку Украины "чрезвычайной".
Ранее Арестович назвал сроки, за которые Украина "решит проблему" Молдавии с Приднестровьем. По его словам, Кишинёв сам должен думать, кого просить о помощи, но Киев в этом плане готов её оказать.