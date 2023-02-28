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27 февраля, 23:25

Арестович сбежал с Украины ради Италии

Арестович покинул Украину и уехал в Италию

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович улетел в Италию, несмотря на военное положение в стране и запрет на выезд для мужчин. Об этом сообщает издание Afisha.it.

По словам украинского политика, он прибыл в Рим с деловым визитом. В столице Италии Арестович планирует встретиться с украинскими предпринимателями и проукраинскими лоббистами. Кроме того, в беседе с изданием Арестович прокомментировал помощь, которую Италия в настоящее время оказывает Украине, назвав итальянскую поддержку Украины "чрезвычайной".

Арестович назвал новую угрозу для Украины

Арестович назвал новую угрозу для Украины

Ранее Арестович назвал сроки, за которые Украина "решит проблему" Молдавии с Приднестровьем. По его словам, Кишинёв сам должен думать, кого просить о помощи, но Киев в этом плане готов её оказать.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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