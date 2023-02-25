Арестович назвал новую угрозу для Украины

Над Незалежной нависла ещё одна угроза — потерять время и последовать по ложному пути развития. Об этом в телеграм-канале заявил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Перед Украиной возникает новая угроза — потерять время после победы и пойти по ложному пути развития. Сейчас у нас набирает обороты проектный конфликт, которому ещё суждено перейти в острую фазу", — написал он.

Арестович подчеркнул необходимость строить свободную, открытую, поликультурную, волевую и креативную Украину, а не закрытую и моноэтническую. По его словам, при втором варианте страна не сможет долго существовать и развиваться. Это уже сто лет назад пытались сделать.

"Результат известен — потеря государственности, голодомор и репрессии. Новые попытки будут иметь схожие последствия", — подчеркнул Арестович.