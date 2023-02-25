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25 февраля, 09:41

Арестович назвал новую угрозу для Украины

Арестович: Перед Украиной встала новая угроза — потерять время и пойти по ложному пути

Над Незалежной нависла ещё одна угроза — потерять время и последовать по ложному пути развития. Об этом в телеграм-канале заявил экс-советник главы Офиса президента Украины

Алексей Арестович.

"Перед Украиной возникает новая угроза — потерять время после победы и пойти по ложному пути развития. Сейчас у нас набирает обороты проектный конфликт, которому ещё суждено перейти в острую фазу", — написал он.

Арестович подчеркнул необходимость строить свободную, открытую, поликультурную, волевую и креативную Украину, а не закрытую и моноэтническую. По его словам, при втором варианте страна не сможет долго существовать и развиваться. Это уже сто лет назад пытались сделать.

"Результат известен — потеря государственности, голодомор и репрессии. Новые попытки будут иметь схожие последствия", — подчеркнул Арестович.

Арестович заявил, что на самом деле украинцы — русские

Арестович заявил, что на самом деле украинцы — русские

Ранее Арестович назвал сроки, за которые Украина "решит проблему" Молдавии с Приднестровьем. По его словам, Кишинёв сам должен думать, кого просить о помощи, но Киев в этом плане готов её оказать.

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president.gov.ua

Светлана Оперук
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