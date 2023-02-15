Звезда "Содержанок" Дарья Мороз впервые вышла в свет с возлюбленным Петром Дранга
Пётр Дранга и Дарья Мороз вместе. Обложка © "СтарХит"
Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Содержанки" Дарья Мороз появилась на бранче по случаю грядущей премьеры нового сезона в компании аккордеониста Петра Дранги. Об этом пишет издание "Стархит".
Открыто пара пока не комментирует союз, однако на публике они дарили друг другу нежные взгляды и объятия. При этом в окружении артистов подтвердили, что между ними роман. Музыкант и актриса с удовольствием позировали фотографам. Для светского мероприятия оба выбрали тёмные наряды в деловом стиле.
Ранее певица Валерия раскрыла секрет прочных отношений в семье. По её словам, в их семье с Иосифом Пригожиным отсутствует рутина, нет одинаковых дней. Кроме того, пару связывают общие интересы и вещи, от которых оба получают одинаковое удовольствие.