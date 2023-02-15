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15 февраля, 20:02

Звезда "Содержанок" Дарья Мороз впервые вышла в свет с возлюбленным Петром Дранга

<p>Пётр Дранга и Дарья Мороз вместе. Обложка © "<a href="https://www.starhit.ru/exclusive/zvezda-seriala-soderzhanki-darya-moroz-i-petr-dranga-vpervye-vyshli-v-svet-kak-para-867537/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СтарХит</a>"</p>

Пётр Дранга и Дарья Мороз вместе. Обложка © "СтарХит"

Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Содержанки" Дарья Мороз появилась на бранче по случаю грядущей премьеры нового сезона в компании аккордеониста Петра Дранги. Об этом пишет издание "Стархит".

Открыто пара пока не комментирует союз, однако на публике они дарили друг другу нежные взгляды и объятия. При этом в окружении артистов подтвердили, что между ними роман. Музыкант и актриса с удовольствием позировали фотографам. Для светского мероприятия оба выбрали тёмные наряды в деловом стиле.

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Юлия Коновалова
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