Звезда "Содержанок" Дарья Мороз впервые вышла в свет с возлюбленным Петром Дранга

Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Содержанки" Дарья Мороз появилась на бранче по случаю грядущей премьеры нового сезона в компании аккордеониста Петра Дранги. Об этом пишет издание "Стархит".

Открыто пара пока не комментирует союз, однако на публике они дарили друг другу нежные взгляды и объятия. При этом в окружении артистов подтвердили, что между ними роман. Музыкант и актриса с удовольствием позировали фотографам. Для светского мероприятия оба выбрали тёмные наряды в деловом стиле.