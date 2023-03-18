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18 марта, 06:53

Татьяна Буланова рассказала о подготовке к свадьбе с молодым и красивым избранником

Татьяна Буланова рассказала, когда состоится её шикарная свадьба с молодым избранником

<p>Татьяна Буланова со своим женихом Валерием Рудовым. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria_kovkova</p>

Татьяна Буланова со своим женихом Валерием Рудовым. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria_kovkova

Заслуженная артистка России, эстрадная певица Татьяна Буланова раскрыла подробности подготовки к свадьбе с 35-летним бизнесменом и бывшим теннисистом Валерием Рудневым, которая планируется уже этим летом.

"Особой подготовки нет. Самое главное — я привожу себя в форму, худею", — призналась 54-летняя певица в беседе с "Газетой.ru".

Исполнительница хитов "Ясный мой свет" и "Мой ненаглядный" добавила, что уже нашла то самое свадебное платье, в то время как её жених в настоящее время занимается поиском и выбором обручальных колец. Буланова подчеркнула, что он уже знает, какие нужны. Кстати, место, где пройдёт само торжество, уже также выбрано. Вот только раскрывать его артистка не стала.

"Делаем всё сами, без помощи свадебных организаторов", — уточнила счастливая невеста.

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Как уже рассказывал Лайф, избранник преподнёс певице роскошное кольцо от Tiffany стоимостью около 660 тысяч рублей. Валерий Руднев станет третьим мужем звезды 90-х. До этого Татьяна Буланова 13 лет была в браке с музыкантом Николаем Тагриным и 11 — с футболистом Владиславом Радимовым. Кстати, второй, как и нынешний избранник, младше певицы.

Николь Вербер
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