Татьяна Буланова рассказала о подготовке к свадьбе с молодым и красивым избранником

Заслуженная артистка России, эстрадная певица Татьяна Буланова раскрыла подробности подготовки к свадьбе с 35-летним бизнесменом и бывшим теннисистом Валерием Рудневым, которая планируется уже этим летом.

"Особой подготовки нет. Самое главное — я привожу себя в форму, худею", — призналась 54-летняя певица в беседе с "Газетой.ru".

Исполнительница хитов "Ясный мой свет" и "Мой ненаглядный" добавила, что уже нашла то самое свадебное платье, в то время как её жених в настоящее время занимается поиском и выбором обручальных колец. Буланова подчеркнула, что он уже знает, какие нужны. Кстати, место, где пройдёт само торжество, уже также выбрано. Вот только раскрывать его артистка не стала.

"Делаем всё сами, без помощи свадебных организаторов", — уточнила счастливая невеста.