10 граффити, которые докажут, что эти рисунки — не вандализм, а произведение искусства
Обыватели считают, что все граффити — трата краски и вообще вне закона. Так вот всё вовсе не так, и сейчас мы вам это докажем. Собрали 10 по-настоящему удивительных работ со стен и не только.
"Граффити на железнодорожных путях для любителей музыки", — Proteon.
Фото © Reddit / Proteon
"Эти граффити с аллигатором — просто дух захватывает!" — DonnaMathisq2h.
Фото © Reddit / DonnaMathisq2h
"Граффити в Нью-Йорке", — Phlogistoned.
Фото © Reddit / Phlogistoned
"Удивительные граффити греческих богов на товарных контейнерах", — pnkmist0138.
Фото © Reddit / pnkmist0138
"Внутри заброшенного дома в Барселоне", — courtesy_flush_plz.
Фото © Reddit / courtesy_flush_plz
"Это, без сомнения, лучшие граффити, которые я когда-либо видел. Не могу перестать рассматривать", — cervantes-loves-ai.
Фото © Reddit / cervantes-loves-ai
"Пришлось вглядываться, чтобы понять, что тут происходит", — Bierrr.
Фото © Reddit / Bierrr
"Тот единственный вид граффити, который меня не бесит", — GeorgeOnee.
Фото © Reddit / GeorgeOnee
"Удивительные 3D-граффити", — sivribiber.
Фото © Reddit / sivribiber
"Мужик закрасил граффити и через несколько дней на том же самом месте появилось уже его изображение", — mysusualusername.
Фото © Reddit / mysusualusername
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Reddit / mysusualusername