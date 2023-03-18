10 граффити, которые докажут, что эти рисунки — не вандализм, а произведение искусства

Обыватели считают, что все граффити — трата краски и вообще вне закона. Так вот всё вовсе не так, и сейчас мы вам это докажем. Собрали 10 по-настоящему удивительных работ со стен и не только.