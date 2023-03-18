"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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18 марта, 12:00

10 граффити, которые докажут, что эти рисунки — не вандализм, а произведение искусства

Обыватели считают, что все граффити — трата краски и вообще вне закона. Так вот всё вовсе не так, и сейчас мы вам это докажем. Собрали 10 по-настоящему удивительных работ со стен и не только.

"Граффити на железнодорожных путях для любителей музыки", — Proteon.

Фото © Reddit / Proteon

Фото © Reddit / Proteon

"Эти граффити с аллигатором просто дух захватывает!" DonnaMathisq2h.

Фото © Reddit / DonnaMathisq2h

Фото © Reddit / DonnaMathisq2h

"Граффити в Нью-Йорке", — Phlogistoned.

Фото © Reddit / Phlogistoned

Фото © Reddit / Phlogistoned

"Удивительные граффити греческих богов на товарных контейнерах", — pnkmist0138.

Фото © Reddit / pnkmist0138

Фото © Reddit / pnkmist0138

"Внутри заброшенного дома в Барселоне", — courtesy_flush_plz.

Фото © Reddit / courtesy_flush_plz

Фото © Reddit / courtesy_flush_plz

"Это, без сомнения, лучшие граффити, которые я когда-либо видел. Не могу перестать рассматривать", — cervantes-loves-ai.

Фото © Reddit / cervantes-loves-ai

Фото © Reddit / cervantes-loves-ai

"Пришлось вглядываться, чтобы понять, что тут происходит", — Bierrr.

Фото © Reddit / Bierrr

Фото © Reddit / Bierrr

"Тот единственный вид граффити, который меня не бесит", — GeorgeOnee.

Фото © Reddit / GeorgeOnee

Фото © Reddit / GeorgeOnee

"Удивительные 3D-граффити", — sivribiber.

Фото © Reddit / sivribiber

Фото © Reddit / sivribiber

"Мужик закрасил граффити и через несколько дней на том же самом месте появилось уже его изображение", — mysusualusername.

Фото © Reddit / mysusualusername

Фото © Reddit / mysusualusername

10 граффити уличного художника, глядя на которые кажется, что они сейчас выпрыгнут в реальный мир

10 граффити уличного художника, глядя на которые кажется, что они сейчас выпрыгнут в реальный мир

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Reddit / mysusualusername

Сергей Трофимов
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