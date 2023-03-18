10 уморительных фотодоказательств, что наши очаровательные питомцы тоже способны на месть
Не все домашние животные — очаровательные пушистики, которые только валяются на коленях и ластятся. Есть такие питомцы, которые так отстаивают свои границы, что мало не покажется. Смотрите сами!
"Мой кот не мог пройти к лотку, потому что дверь туалета забыли открыть на ночь, поэтому он сам высыпал наполнитель на пол и сделал свои дела прямо так", — 8080x.
Фото © Reddit / 8080x
"Посадили его на диету, а он не согласен", — pickles-and-mayo.
Фото © Reddit / pickles-and-mayo
"Вот что бывает, когда оставляешь собаку одну в машине", — WTF.
Фото © Reddit / WTF
"Принцесса Памела опрокинула два горшка с цветами… Всё потому, что я не покормила её сразу, как пришла домой с работы", — chezaraez.
Фото © Reddit / chezaraez
"Коричневый всегда издевается над оранжевым. Тот наконец отомстил", — tfisher257.
Фото © Reddit / tfisher257
"Заперла кота в ванной, пока готовила, потому что он меня бесил. Он отомстил", — GreyGhostPhoto.
Фото © Reddit / GreyGhostPhoto
"Кошка взбесилась, потому что нас долго не было дома и мы её не покормили. Отомстила нам: открыла пачку булок и откусила от каждой по крошечному кусочку", — sufficiently_sp00ked.
Фото © Reddit / sufficiently_sp00ked
"Настало время мести!" — anya_anchan.
Фото © Reddit / anya_anchan
"Я целый день не выпускал кота на улицу, поэтому он просто выломал кошачью дверцу. Нашёл его в саду очень довольным собой", — 9thart.
Фото © Reddit / 9thart
"Вот как он отомстил за то, что мы перешли на дешёвый корм", — allouttaupvotes.
Фото © Reddit / allouttaupvotes
Животные/ домашние питомцы
Reddit / allouttaupvotes, pickles-and-mayo