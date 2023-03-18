10 уморительных фотодоказательств, что наши очаровательные питомцы тоже способны на месть

"Мой кот не мог пройти к лотку, потому что дверь туалета забыли открыть на ночь, поэтому он сам высыпал наполнитель на пол и сделал свои дела прямо так", — 8080x.

Фото © Reddit / 8080x

"Посадили его на диету, а он не согласен", — pickles-and-mayo.

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"Вот что бывает, когда оставляешь собаку одну в машине", — WTF.

Фото © Reddit / WTF

"Принцесса Памела опрокинула два горшка с цветами… Всё потому, что я не покормила её сразу, как пришла домой с работы", — chezaraez.

Фото © Reddit / chezaraez

"Коричневый всегда издевается над оранжевым. Тот наконец отомстил", — tfisher257.

Фото © Reddit / tfisher257

"Заперла кота в ванной, пока готовила, потому что он меня бесил. Он отомстил", — GreyGhostPhoto.

Фото © Reddit / GreyGhostPhoto

"Кошка взбесилась, потому что нас долго не было дома и мы её не покормили. Отомстила нам: открыла пачку булок и откусила от каждой по крошечному кусочку", — sufficiently_sp00ked.

Фото © Reddit / sufficiently_sp00ked

Фото © Reddit / anya_anchan

"Я целый день не выпускал кота на улицу, поэтому он просто выломал кошачью дверцу. Нашёл его в саду очень довольным собой", — 9thart.

Фото © Reddit / 9thart

"Вот как он отомстил за то, что мы перешли на дешёвый корм", — allouttaupvotes.