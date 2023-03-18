Москалькова предложила давать российское гражданство по "праву крови"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила давать гражданство России детям россиян, рождённым за границей. Соответствующие поправки в закон "О гражданстве" она внесла в Госдуму.

"Ребёнок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день рождения ребёнка: 3. Один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)", — говорится в документе.

В случае принятия поправок о гражданстве по "праву крови" больше не нужно будет предоставлять письменное и нотариальное удостоверенное согласие второго родителя-иностранца на получение ребёнком-иностранцем российского паспорта, если один из родителей уже имеет российское гражданство или приобретает его.

Как объяснила Москалькова, необходимость поправок состоит в том, что сейчас при конфликте в семьях требование об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится основной трудностью для оформления российского гражданства ребёнка.