Котяков: Закон не предусматривает ограничение в выдаче маткапитала рожающим за рубежом
Закон Российской Федерации не ограничивает выдачу материнского капитала гражданкам, которые рожали за пределами страны. Как напомнил в беседе с журналистами министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, для получения данного пособия нужно иметь российское гражданство.
"На сегодняшний день для получения средств материнского капитала в законодательстве предусмотрено только требование относительно того, чтобы мама и ребёнок были гражданами Российской Федерации. Никаких других требований в законе на сегодняшний день не содержится", — сказал министр.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что следует лишать материнского капитала россиянок, которые специально рожают за границей, где детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям — вид на жительство. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что в Кремле не обсуждается возможность отказа в предоставлении материнского капитала россиянкам, которые уезжают рожать за границу.
Артём Геодакян / ТАСС