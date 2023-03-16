Котяков: Закон не предусматривает ограничение в выдаче маткапитала рожающим за рубежом

Закон Российской Федерации не ограничивает выдачу материнского капитала гражданкам, которые рожали за пределами страны. Как напомнил в беседе с журналистами министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, для получения данного пособия нужно иметь российское гражданство.

"На сегодняшний день для получения средств материнского капитала в законодательстве предусмотрено только требование относительно того, чтобы мама и ребёнок были гражданами Российской Федерации. Никаких других требований в законе на сегодняшний день не содержится", — сказал министр.