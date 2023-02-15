В Госдуме предложили лишать маткапитала россиянок, которые едут рожать за границу

Первый замглавы Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв считает, что следует лишать материнского капитала россиянок, которые специально рожают за границей, где детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям — вид на жительство.

"Перед тем как рожать, мать, безусловно, должна сделать выбор, гражданина какой страны она собирается произвести на свет. А все эти истории с Аргентиной или США — это так называемый родильный туризм, когда в другое государство уезжают специально, чтобы младенец мог потом получить там паспорт, а его семья — вид на жительство", — подчеркнул Журавлёв в своём телеграм-канале.

По словам парламентария, льготы не должны касаться граждан, "которые сознательно от России открещиваются, да ещё и идут для этого на всевозможные ухищрения". Журавлёв отметил, что маткапитал по задумке нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а вовсе не для финансирования тех, кто намерен из неё бежать.