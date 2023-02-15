В Госдуме предложили лишать маткапитала россиянок, которые едут рожать за границу
Депутат Госдумы Журавлёв предложил лишать маткапитала тех, кто специально едет рожать за рубеж
Первый замглавы Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв считает, что следует лишать материнского капитала россиянок, которые специально рожают за границей, где детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям — вид на жительство.
"Перед тем как рожать, мать, безусловно, должна сделать выбор, гражданина какой страны она собирается произвести на свет. А все эти истории с Аргентиной или США — это так называемый родильный туризм, когда в другое государство уезжают специально, чтобы младенец мог потом получить там паспорт, а его семья — вид на жительство", — подчеркнул Журавлёв в своём телеграм-канале.
По словам парламентария, льготы не должны касаться граждан, "которые сознательно от России открещиваются, да ещё и идут для этого на всевозможные ухищрения". Журавлёв отметил, что маткапитал по задумке нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а вовсе не для финансирования тех, кто намерен из неё бежать.
"Родильные туристы" пусть деньги получают в Буэнос-Айресе или Нью-Йорке, куда так стремятся, только вот там нет ничего похожего на российские меры поддержки, а сам процесс медицинского сопровождения обойдётся в копеечку", — заявил депутат, добавив, что "нужно прикрыть эту законодательную лазейку".
Лайф рассказывал, что в Аргентине начался бум "родильного туризма" среди россиянок. Так, за 2022 год в страну переехало до двух с половиной тысяч граждан РФ с планами родить там, и их число, скорее всего, будет расти. А 9 февраля три беременные россиянки застряли в аэропорту Аргентины из-за того, что местные миграционные службы отказали им во въезде. Однако некоторые туроператоры считают, что история с задержанием беременных женщин в аэропорту Буэнос-Айреса — это разовая ситуация, раздутая ради хайпа. Также они не фиксируют бум среди россиянок на "беременный" вояж в Аргентину.
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