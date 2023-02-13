Туроператоры не фиксируют бум среди россиянок на "беременный" вояж в Аргентину

"Беременный" туризм в Аргентину не стал массовым трендом среди россиянок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей отрасли. За последний месяц туроператоры в нашей стране не фиксировали ни роста продаж туров, ни подорожания авиабилетов в эту страну.

Не заметил никакого всплеска интереса к Аргентине среди своих клиентов и клиенток гендиректор туроператора ITM Group Константин Мальков. Он предположил, что история с задержанием беременных россиянок в аэропорту Буэнос-Айреса — это какая-то разовая ситуация, раздутая ради хайпа. А глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе и вовсе отказалась считать героинь этой истории туристками. По её мнению, самостоятельные поездки в страну с определённой целью — это не туризм.

Напомним, на днях сразу несколько беременных россиянок были задержаны в аэропорту Буэнос-Айреса. Власти намеревались их депортировать, однако по решению суда им было разрешено въехать в страну. Причём о буме "родильного туризма" среди россиянок в Аргентине сообщалось ещё в начале этого года. За 2022 год в страну переехали от двух до двух с половиной тысяч граждан РФ, многие из которых — беременные женщины, собирающиеся там родить, рассказал заведующий консульским отделом Посольства России в этой стране Георгий Полин. По его прогнозам, в 2023 году это число может вырасти до 10 000.