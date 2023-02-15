Песков: В Кремле нет дискуссии о лишении маткапитала россиянок, уезжающих рожать за границу

Лайф рассказывал, что в Аргентине начался бум "родильного туризма" среди россиянок. Так, за 2022 год в страну переехали до 2,5 тысячи граждан РФ с планами родить там, и их число, скорее всего, будет расти. А 9 февраля три беременные россиянки застряли в аэропорту Аргентины из-за того, что местные миграционные службы отказали им во въезде. Однако некоторые туроператоры считают, что история с задержанием беременных женщин в аэропорту Буэнос-Айреса — это разовая ситуация, раздутая ради хайпа.