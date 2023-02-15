Песков: В Кремле нет дискуссии о лишении маткапитала россиянок, уезжающих рожать за границу
В Кремле не обсуждается возможность отказа в предоставлении материнского капитала россиянкам, которые уезжают рожать за границу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у нас нет такой дискуссии", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что следует лишать материнского капитала россиянок, которые специально рожают за границей, где детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям — вид на жительство.
Лайф рассказывал, что в Аргентине начался бум "родильного туризма" среди россиянок. Так, за 2022 год в страну переехали до 2,5 тысячи граждан РФ с планами родить там, и их число, скорее всего, будет расти. А 9 февраля три беременные россиянки застряли в аэропорту Аргентины из-за того, что местные миграционные службы отказали им во въезде. Однако некоторые туроператоры считают, что история с задержанием беременных женщин в аэропорту Буэнос-Айреса — это разовая ситуация, раздутая ради хайпа.
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