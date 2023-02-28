В Минфине поддержали идею о "детских депозитах" с первым взносом от государства

Директор Департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков назвал интересной идею открывать для детей при рождении счета с первым взносом от государства и софинансированием с родителями. По оценке ведомства, инициатива могла бы быть реализована в рамках программы долгосрочных сбережений.

"Как концепция звучит интересно, но, конечно, надо обсуждать. Надо сначала запустить софинансирование в программе долгосрочных сбережений, а потом обсуждать какие-то другие механизмы. Постепенно надо действовать", — объяснил Чебесков журналистам в кулуарах форума "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".

По его словам, идея с Минфином официально пока не обсуждалась. Тем не менее он уверен, что предложение могло бы быть реализовано в рамках программы долгосрочных сбережений.