В Минфине поддержали идею о "детских депозитах" с первым взносом от государства
Директор Департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков назвал интересной идею открывать для детей при рождении счета с первым взносом от государства и софинансированием с родителями. По оценке ведомства, инициатива могла бы быть реализована в рамках программы долгосрочных сбережений.
"Как концепция звучит интересно, но, конечно, надо обсуждать. Надо сначала запустить софинансирование в программе долгосрочных сбережений, а потом обсуждать какие-то другие механизмы. Постепенно надо действовать", — объяснил Чебесков журналистам в кулуарах форума "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".
По его словам, идея с Минфином официально пока не обсуждалась. Тем не менее он уверен, что предложение могло бы быть реализовано в рамках программы долгосрочных сбережений.
А ранее президент России Владимир Путин объявил о расширении программы маткапитала в новых регионах за счёт детей, рождённых с 2007 года.
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