США обеспокоились из-за въезда в Аргентину беременных россиянок
La Nacion: Спецслужбы США заинтересовались делом о въезде в Аргентину беременных россиянок
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запросило у аргентинского суда данные по делу о возможных нарушениях при предоставлении вида на жительство и гражданства россиянкам, родившим на территории южноамериканской республики. Об этом пишет газета La Nacion.
Основные подозрения возникли у МВБ из-за получения аргентинских паспортов российскими мужчинами, "называющими себя отцами". Рождение ребёнка в Аргентине позволяет получить местный паспорт не только новорождённому, но и обоим родителям, а гражданам страны доступна виза в Америку сроком на десять лет. Власти США считают, что в будущем это может стать предметом для беспокойства.
Ранее депутат Виталий Милонов заявил о возможном лишении льгот и социальных выплат россиянок, которых уличат в "родильном туризме". По словам депутата, женщина имеет право рожать там, где она хочет, но если происходит выбор в пользу родов в другой стране, то социальные программы, предусмотренные для российских родителей, её касаться не должны.
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