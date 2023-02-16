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15 февраля, 22:38

США обеспокоились из-за въезда в Аргентину беременных россиянок

La Nacion: Спецслужбы США заинтересовались делом о въезде в Аргентину беременных россиянок

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запросило у аргентинского суда данные по делу о возможных нарушениях при предоставлении вида на жительство и гражданства россиянкам, родившим на территории южноамериканской республики. Об этом пишет газета La Nacion.

Основные подозрения возникли у МВБ из-за получения аргентинских паспортов российскими мужчинами, "называющими себя отцами". Рождение ребёнка в Аргентине позволяет получить местный паспорт не только новорождённому, но и обоим родителям, а гражданам страны доступна виза в Америку сроком на десять лет. Власти США считают, что в будущем это может стать предметом для беспокойства.

В Аргентине начался бум "родильного туризма" среди россиянок

В Аргентине начался бум "родильного туризма" среди россиянок

Ранее депутат Виталий Милонов заявил о возможном лишении льгот и социальных выплат россиянок, которых уличат в "родильном туризме". По словам депутата, женщина имеет право рожать там, где она хочет, но если происходит выбор в пользу родов в другой стране, то социальные программы, предусмотренные для российских родителей, её касаться не должны.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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