США обеспокоились из-за въезда в Аргентину беременных россиянок

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запросило у аргентинского суда данные по делу о возможных нарушениях при предоставлении вида на жительство и гражданства россиянкам, родившим на территории южноамериканской республики. Об этом пишет газета La Nacion.

Основные подозрения возникли у МВБ из-за получения аргентинских паспортов российскими мужчинами, "называющими себя отцами". Рождение ребёнка в Аргентине позволяет получить местный паспорт не только новорождённому, но и обоим родителям, а гражданам страны доступна виза в Америку сроком на десять лет. Власти США считают, что в будущем это может стать предметом для беспокойства.