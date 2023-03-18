Российские вузы примут на бюджет в новом учебном году более 590 тысяч выпускников

На следующий учебный год выделено почти 600 тысяч бюджетных мест в российских вузах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

"Количество бюджетных мест для российских студентов с каждым годом только увеличивается. На 2023/2024 учебный год предусмотрено более 590 тысяч бюджетных мест", — приводит сообщение ТАСС.

Как уточнили в Минобрнауки, более 73% бюджетных мест получили региональные университеты.