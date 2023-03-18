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18 марта, 07:31

Российские вузы примут на бюджет в новом учебном году более 590 тысяч выпускников

Российские вузы выделят в новом учебном году более 590 тысяч бюджетных мест

На следующий учебный год выделено почти 600 тысяч бюджетных мест в российских вузах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

"Количество бюджетных мест для российских студентов с каждым годом только увеличивается. На 2023/2024 учебный год предусмотрено более 590 тысяч бюджетных мест", — приводит сообщение ТАСС.

Как уточнили в Минобрнауки, более 73% бюджетных мест получили региональные университеты.

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Ранее Лайф рассказывал, как может измениться обучение в магистратуре в российских вузах. В Минобрнауки не исключили, что срок обучения может сократиться с двух лет до одного года.

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Shutterstock / StockphotoVideo

Николь Вербер
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