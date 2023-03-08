В Минобрнауки рассказали, как может измениться обучение в магистратуре в России

Срок обучения в магистратуре российских вузов может сократиться с двух лет до одного года в ближайшем будущем. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углублённые профессиональные знания в магистратуре за год", — подчеркнул он.

По словам главы ведомства, в новой системе образования выпускники специалитета получат возможность бесплатно продолжить обучение в магистратуре. При этом такая форма не является продолжением основного образования, а представляет собой углублённые специализированные знания. Обладать магистратурой, по мнению министра, должны лишь те университеты, которые имеют для этого соответствующие кадровые, организационные, финансовые и инфраструктурные возможности.