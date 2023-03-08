Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 08:46

В Минобрнауки рассказали, как может измениться обучение в магистратуре в России

Глава Минобрнауки: Срок обучения в магистратуре может сократиться до одного года

Срок обучения в магистратуре российских вузов может сократиться с двух лет до одного года в ближайшем будущем. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углублённые профессиональные знания в магистратуре за год", — подчеркнул он.

По словам главы ведомства, в новой системе образования выпускники специалитета получат возможность бесплатно продолжить обучение в магистратуре. При этом такая форма не является продолжением основного образования, а представляет собой углублённые специализированные знания. Обладать магистратурой, по мнению министра, должны лишь те университеты, которые имеют для этого соответствующие кадровые, организационные, финансовые и инфраструктурные возможности.

В Рособрнадзоре заявили, что вопрос отмены ЕГЭ в России не обсуждается

В Рособрнадзоре заявили, что вопрос отмены ЕГЭ в России не обсуждается

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов высшего образования со сроком обучения в вузах от четырёх до шести лет.

Обложка ©

ТАСС / Игорь Кубединов

Артур Белкин
  • Новости
  • минобрнауки
  • Политика России
  • Образование
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров