В Рособрнадзоре заявили, что вопрос отмены ЕГЭ в России не обсуждается

"Вопрос не обсуждается. Запросов нет — ни от учителей, ни от Министерства [просвещения РФ] ", — сказал он.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах со сроком обучения от четырёх до шести лет. Позднее Музаев сообщил, что после отказа от Болонской системы образования ЕГЭ отменён не будет. В ответ на это 3 марта вице-спикер ГД Пётр Толстой в телеграм-канале заявил, что тема отмены ЕГЭ "обсуждается и будет обсуждаться как необходимый шаг по возвращению нашего образования в традиционное национальное русло".