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7 марта, 14:53

В Рособрнадзоре заявили, что вопрос отмены ЕГЭ в России не обсуждается

Власти России не обсуждают вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующие запросы в Рособрнадзор не поступали, заявил журналистам глава ведомства Анзор Музаев.

"Вопрос не обсуждается. Запросов нет — ни от учителей, ни от Министерства [просвещения РФ]", — сказал он.

В Госдуме предложили сделать ЕГЭ добровольным

В Госдуме предложили сделать ЕГЭ добровольным

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах со сроком обучения от четырёх до шести лет. Позднее Музаев сообщил, что после отказа от Болонской системы образования ЕГЭ отменён не будет. В ответ на это 3 марта вице-спикер ГД Пётр Толстой в телеграм-канале заявил, что тема отмены ЕГЭ "обсуждается и будет обсуждаться как необходимый шаг по возвращению нашего образования в традиционное национальное русло".

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Shutterstock

Светлана Оперук
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