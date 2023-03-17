В Госдуме предложили две замены ЕГЭ

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила о необходимости видоизменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) или полностью отказаться от него в пользу другой экзаменационной формы.

По её словам, нужно разделить понятия "выпускные экзамены" и "вступительные экзамены". Первые необходимо вернуть в школы и на основании их выдавать аттестат о среднем образовании. А вторые следует начать проводить в вузах и учреждениях СПО по единым требованиям и единым экзаменационным билетам при поступлении на любую специальность.

"Насколько я могу судить по обращениям, которые получаю от представителей родительского и педагогического сообществ и самих учеников, ЕГЭ мало кого устраивает. И причин на то много", — приводит её слова URA.ru.