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17 марта, 13:30

В Госдуме предложили две замены ЕГЭ

Депутат Лантратова призвала вернуть выпускные экзамены в школы вместо ЕГЭ

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила о необходимости видоизменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) или полностью отказаться от него в пользу другой экзаменационной формы.

По её словам, нужно разделить понятия "выпускные экзамены" и "вступительные экзамены". Первые необходимо вернуть в школы и на основании их выдавать аттестат о среднем образовании. А вторые следует начать проводить в вузах и учреждениях СПО по единым требованиям и единым экзаменационным билетам при поступлении на любую специальность.

"Насколько я могу судить по обращениям, которые получаю от представителей родительского и педагогического сообществ и самих учеников, ЕГЭ мало кого устраивает. И причин на то много", — приводит её слова URA.ru.

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Кстати, вчера в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент РФ Владимир Путин выступил против отмены ЕГЭ. Глава государства усомнился в том, что полная отмена экзамена в нашей стране поможет в улучшении качества и доступности образования.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Николь Вербер
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