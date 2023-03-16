Топ-менеджер УВЗ оценил ответ Путина на просьбу отменить ЕГЭ ради его дочерей

Директор по особым поручениям Уралвагонзавода Игорь Мешков, который очень долго задавал вопросы президенту России Путину на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказал Лайфу, доволен ли он итогом разговора с главой государства.

Игорь Мешков поделился впечатлениями после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Видео © LIFE

Предприниматель в ходе беседы с российским лидером выразил обеспокоенность тем, что на заводах не хватает рабочих рук и людей у станков. В связи с этим он предложил главе государства проработать вопрос отмены ЕГЭ, чтобы доступ к техническим специальностям было легче получить молодёжи и, в частности, двум его дочкам. Бизнесмен отметил, что сейчас многие боятся физики и математики, идут сдавать обществознание и другие гуманитарные науки.

"Девочки математику не любят... <...> Кому-то больше повезло, у кого-то сыновья... у меня две дочери. Я вот переживаю", — поделился Игорь беспокойством.

"Берите свои слова назад, немедленно! Вас домой не пустят больше", — заявил в ответ глава государства.

Бизнесмен задал вопросы президенту России Путину на съезде РСПП об отмене ЕГЭ. Видео © LIFE

В разговоре с корреспондентом Лайфа топ-менеджер УВЗ отметил, что в целом остался доволен беседой с Путиным. Он заверил, что ничуть не расстроился из-за того, что президент выступил против отмены ЕГЭ.

"Ну, я же попросил "вдолгую" у президента... Посмотрим", — заявил он.