"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 14:23

Путин на съезде РСПП рассказал детскую частушку про Ленина

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) вспомнил детскую частушку про Ленина. В ходе мероприятия один из гостей задал главе государства вопрос о рекламных технологиях, позволяющих создавать новые виды медиа для предпринимателей, которые активно развивают свой бизнес в РФ.

Владимир Путин рассказал детскую частушку. Видео © LIFE

"Честно говоря, я не понял, о чём идёт речь. Я помню такую частушечку детскую: "Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю". Я не знаю, о чём вы говорите, но я поддерживаю", — сказал президент с улыбкой под звуки аплодисментов гостей.

Ранее Путин оценил состояние экономики России фразой писателя Марка Твена. Глава государства, пояснил, что в целом внешний торговый оборот РФ за минувший год вырос на 8,1% и достиг 850 млрд долларов.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров