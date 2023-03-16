Путин на съезде РСПП рассказал детскую частушку про Ленина

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) вспомнил детскую частушку про Ленина. В ходе мероприятия один из гостей задал главе государства вопрос о рекламных технологиях, позволяющих создавать новые виды медиа для предпринимателей, которые активно развивают свой бизнес в РФ.

"Честно говоря, я не понял, о чём идёт речь. Я помню такую частушечку детскую: "Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю". Я не знаю, о чём вы говорите, но я поддерживаю", — сказал президент с улыбкой под звуки аплодисментов гостей.