Мишустин ответил на предложение об отмене ЕГЭ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, прежде чем отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ), нужно всё хорошо взвесить. Мнение глава правительства высказал в ответ на предложение лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова.

"Насчёт ЕГЭ — отмены или каких-то других вещей — надо всё серьёзно взвесить. Здесь плюсы или минусы — надо на всё серьёзно посмотреть", — отметил Мишустин.

Также премьер подчеркнул, что требования к новым специальностям должны быть отражены в поправках к нормативным актам. Мишустин пояснил, что это позволит дать специалисту "правильно и нормально отучиться, получить классное образование, быть востребованным в отрасли". Кроме того, глава правительства призвал не забывать о профессионалитете. Соответствующая программа реализуется в 70 кластерах по 15 отраслевым направлениям.

"Это очень серьёзное дело. Профессионалитет становится такой мощной опорой для нашей новой промышленности, для экономики, строительства, сельского хозяйства", — сказал Мишустин.