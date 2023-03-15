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15 марта, 15:52

Мишустин ответил на предложение об отмене ЕГЭ

Премьер Михаил Мишустин призвал "всё серьёзно взвесить", прежде чем отменять ЕГЭ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, прежде чем отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ), нужно всё хорошо взвесить. Мнение глава правительства высказал в ответ на предложение лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова.

"Насчёт ЕГЭ — отмены или каких-то других вещей — надо всё серьёзно взвесить. Здесь плюсы или минусы — надо на всё серьёзно посмотреть", — отметил Мишустин.

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Также премьер подчеркнул, что требования к новым специальностям должны быть отражены в поправках к нормативным актам. Мишустин пояснил, что это позволит дать специалисту "правильно и нормально отучиться, получить классное образование, быть востребованным в отрасли". Кроме того, глава правительства призвал не забывать о профессионалитете. Соответствующая программа реализуется в 70 кластерах по 15 отраслевым направлениям.

"Это очень серьёзное дело. Профессионалитет становится такой мощной опорой для нашей новой промышленности, для экономики, строительства, сельского хозяйства", — сказал Мишустин.

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Ранее в Рособрнадзоре заявили, что вопрос отмены ЕГЭ в России не обсуждается. Там заявили, что никаких запросов — ни от учителей, ни от Министерства просвещения — не поступало.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Никита Никонов
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