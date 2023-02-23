Директор онлайн-школы рассказала, как не ошибиться при выборе репетитора для ЕГЭ

Для подготовки школьника к ЕГЭ лучше всего искать узкопрофильного репетитора, который не заявляет, что он "мастер на все руки". Об этом в беседе с Лайфом рассказала академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

"Учитель должен досконально разбираться в особенностях ЕГЭ этого года, знать, на чём спотыкается большинство учеников, какие хитрости позволят ребёнку получить дополнительный балл", — отметила эксперт.

По её словам, ни один учитель и даже университетский профессор не может гарантировать, что ребёнок через месяц сдаст экзамен на 100 баллов. Поэтому специалист рекомендовала не верить громким обещаниям.

"Хороший репетитор может лишь объяснить, каких результатов можно добиться, если заниматься на протяжении определённого времени с определённой интенсивностью", — добавила она.

Эксперт считает, что важно научиться отличать настоящие отзывы о преподавателях от фальшивых. В фейковых обычно нет никаких деталей, а в реальных комментариях рассказывают подробности о репетиторе. Также у специалиста нужно поинтересоваться, по какой программе он собирается работать и как будет отслеживать прогресс ученика. Занятия должны быть чётко структурированными.