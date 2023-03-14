Психолог рассказала, как справиться со стрессом при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

Подготовка к экзаменам зачастую отрицательно сказывается на психологическом состоянии школьников, этот процесс сам по себе является довольно нервным, а давление со стороны родителей и учителей усугубляет ситуацию. Психолог Лариса Выжва в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказала, как повысить стрессоустойчивость детей. В этом, по её словам, поможет метод прогрессивной мышечной релаксации американского врача Эдмунда Джейкобсона, который заключается в сознательном напряжении определённых групп мышц в течение нескольких секунд.

"Это, как говорится, панацея от всех бед, потому что снимает мышечное напряжение, человек расслабляется. А когда человек расслабляется, у него реакция на стресс сглаживается, становится менее выраженной", — отметила она.

По словам эксперта, людям в тревожных ситуациях важно сохранять рациональный ум и трезвость мышления. Психолог также посоветовала следить за режимом дня, высыпаться и правильно питаться. Поход в спортзал или выбор удобной одежды также помогают повысить стрессоустойчивость.